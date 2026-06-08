Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la dueña del auto por presunto encubrimiento

La dueña del auto Ford Ka negro que la justicia presupone que habría sido usado en el marco del femicidio contra Agostina Vega fue detenida. Soledad, su dueña, fue apresada esta noche según informó la agencia Noticias Argentinas. Con esta última detención ya son tres los detenidos.

El primero fue Claudio Gabriel Barrelier, imputado por homicidio agravado por violencia de género, y luego Osvaldo Fassetta, de 47 años, también acusado de encubrimiento. El principal sospechoso del asesinato de la adolescente habría usado el Ford Ka para trasladar sus restos a un descampado, donde fue hallada una semana después de haber desaparecido.

La semana pasada, la mujer -identificada como Soledad Andreani- había revelado detalles de la relación que tenía con Barrelier. En diálogo con la prensa contó que era su amante y que solía prestarle el vehículo con "frecuencia". En diálogo con la prensa, detalló que llevaban "casi dos semanas distanciados" y sin verse "personalmente”.

Según su relato, el domingo por la tarde -al día siguiente de la desaparición de Agostina- Barrelier la llamó con la intención de recomponer la relación y unas horas más tarde comenzó a insistir con que le prestara el auto con la excusa de que necesitaba llevarle ropa a un tío que había sido operado.

“En ese momento no sospeché porque él solía ser una persona muy intensa y porque había logrado integrarse completamente a mi entorno familiar. Se ganó a toda mi familia”, recordó Andreani.

Las "pruebas" contra la dueña del Ford Ka

Unos días atrás, el abogado que representa a la familia de Agostina se presentó en la fiscalía de Córdoba para aportar pruebas contra Andreani. Para Carlos Nayi, la dueña del Ford Ka habría encubierto a Barrelier y lo habría ayudado en la logística para que el hombre pudiera trasladar el cuerpo de la menor.

“La dueña del Ford Ka sabía perfectamente, al momento de suministrarle el vehículo, que estaba siendo observado por la justicia. El rostro de Agostina estaba en todas las casas de Argentina, sabía que ella había entrado en la casa de Barrelier y aun así le prestó el auto, que después fue lavado”, detalló Nayi.

Por otro lado, Fernanda Alaniz, la abogada del padre de la adolescente, insistió en que cuando Gabriel Vega se encontró con Barrelier en la puerta de la casa de la nueva detenida, ella "reconducía la conversación". El fiscal Raúl Garzón ordenó allanamientos tanto en el lugar donde el hijo de la mujer llevó a lavar el auto como en el Wachitas Bar, la mujer se desempeñaba como "productora", según sus redes sociales. El lugar fue clausurado por la Municipalidad de Córdoba en las últimas horas por incumplir con las habilitaciones.

¿Quién es quien en el caso de Agostina Vega?

Agostina Vega: la adolescente tenía 14 años. Durante un tiempo vivió con su papá hasta que regresó con su mamá hasta Córdoba tras una orden judicial. Según la pericia forense, fue asesinada entre la noche del sábado 23 de mayo y en las primeras horas del domingo 24.