Le dieron el alta a Claudio Barrelier y se espera que declare: hay dos personas más en la mira

Este lunes, Claudio Barrelier, el principal sospechoso del femicidio de Agostina de Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, fue dado de alta médica y regresó a prisión. Tras comprobar que el femicida tenía ideas suicidas por medio de diferentes estudios psicológicos y psiquiátricos, las autoridades decidieron internarlo en el Hospital Modular del Complejo Carcelario N°1 de Bouwer.

Allí permaneció bajo estricta vigilancia policial a cargo de personal del Grupo Especial Antinarcóticos y Requisa (G.E.A.R). Fuentes del Servicio Penitenciario confirmaron que el acusado pidió declarar y lo hará en las próximas horas ante el fiscal Raúl Garzón. Además, aseguraron que se encuentra en "buen estado de salud".

Cómo avanza la causa por el femicidio de Agostina Vega

El pasado jueves, la fiscalía pidió la detención de Osvaldo Fassetta, un hombre de 47 años que vivía en el domicilio de Juan del Campillo al 300 en el barrio de Cofico donde Barrelier habría asesinado a Agostina.

El sujeto se presentó ante los medios como "amigo e inquilino" del imputado por femicidio, dio su versión de los hechos acontecidos el sábado 23 de mayo por la noche y, en todo momento, trató separarse del accionar del acusado. Sin embargo, su declaración llamó la atención del fiscal y de testigo pasó a ser investigado por posible encubrimiento del crimen.

Los autoridades judiciales no descartan otras detenciones ya que se están investigando a más por personas que podrían haber participado en el asesinato de la menor. De hecho, el fiscal tendría en la mira a dos individuos, pero esperará los resultados de las nuevas pericias para dar a conocer la identidad de los sospechosos.

Los resultados de la autopsia del cuerpo de Agostina indicaron que la joven de 14 años fue asesinada por una asfixia mecánica. También en sus restos se encontraron "posibles signos de abuso sexual". No obstante, la Fiscalía espera los resultados de los análisis histopatológicos y toxicológicos que podrán dar más precisiones sobre el crimen de la adolescente.

El día del asesinato de Agostina Vega

El sábado 23 de mayo cerca de las 22 horas, Agostina tomó un taxi en la esquina de su casa con dirección a la casa de Claudio Barrelier, amigo y expareja de su madre Melisa Herrera. En un mensaje de WhatsApp, le contó a sus amigas que iba a la casa del "novio de su mamá" para recoger un "regalo" de parte de Barrelier.

De acuerdo al relato del remisero que la llevó al lugar, el hombre se acercó de manera sospechosa cubriendo su rostro y le pagó el viaje. Una cámara de seguridad confirmó que la nena entró a la casa de Barrelier, pero nunca salió.

Los investigadores suponen que el acusado mató a la joven en esa casa, limpió la escena del crimen y llamó a su presunta amante Soledad Andreani para que le prestara su auto Ford Ka de color negro. Si bien la mujer sostuvo que no sabía nada de lo ocurrido, el hombre habría trasladado el cuerpo de la joven en este vehículo hasta el barrio Ampliación Ferreyra, donde finalmente descartó los restos.