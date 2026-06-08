La causa por el femicidio de Agostina Vega (14) sumó un nuevo detenido: Osvaldo Fassetta, un hombre que vivía hace un mes en la casa de Claudio Barrelier, el único imputado hasta ahora por el crimen. Fassetta fue arrestado en las últimas horas y quedó imputado por el delito de encubrimiento.

Horas antes de su detención, el jueves al mediodía, Fassetta había hablado con el programa Noticiero Doce para dar su versión de los hechos. Según relató, su último día en la casa de Juan del Campillo 878 fue el sábado 23 de mayo por la mañana. Dijo que pasó el día con Barrelier, Melisa Heredia (pareja de Barrelier), Agostina Vega y el hermanito menor de la víctima en un predio de fútbol y luego en el cumpleaños de un amigo en común.

Afirmó no haber visto nada raro entre Barrelier y la adolescente, excepto por un momento en el que Agostina le pidió su número de celular al ahora detenido. También dijo que regresó el domingo a la propiedad y que le llamó la atención que había una colcha en su cama cambiada.

La abuela: “Lo conocí ese mismo domingo”

Elizabeth, abuela de Agostina, se refirió a la detención de Fassetta y reveló detalles que consideró sospechosos. “Yo a ese personaje lo conocí ese mismo domingo porque él acompañó a mi hija a hacer la denuncia”, afirmó en diálogo con la prensa. Según su relato, Fassetta también habría abierto la puerta de la casa a la Policía durante una de las inspecciones que se realizaron en la búsqueda de la menor. “Él también le habría abierto a la Policía para hacer una inspección”, sumó.

La mujer también se refirió a Soledad, la dueña del Ford Ka negro utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina, y dijo no conocerla. Solo explicó que es la mujer que estaba cuando Gabriel Vega, padre de la adolescente, fue a preguntarle por la joven. “Ella lo ayudaba en su relato”, comentó.

Una detención que complica a Barrelier

Fassetta vivía en la casa de Barrelier desde hacía un mes. Su arresto profundiza la sospecha de que el acusado no actuó solo. La fiscalía investiga su grado de participación en el encubrimiento del crimen. Por ahora, Fassetta permanece detenido mientras la causa sigue abierta.