¿Sos emocionalmente inmaduro? Estas son las señales que te delatan

Pero eso no es todo. También desvían la culpa. Al no querer reconocer sus errores, pueden inventar historias, culpar a otros o cambiar de tema para proteger su ego. “Las personas inmaduras no aceptan responsabilidad”, aseguró el psicólogo. En contraste, quienes poseen madurez emocional saben reconocer sus fallos y piden disculpas, favoreciendo así una comunicación más positiva.

Las características más comunes de los emocionalmente inmaduros