Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el lunes 6 de octubre de 2025

El lunes 6 de octubre de 2025 llega con mejoría y sin lluvia en Santa Fe y en Rosario.

El frente que dejó inestabilidad durante el fin de semana cede y, según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el inicio de semana se presenta con tiempo estable en el Litoral. Los termómetros marcan un quiebre claro: mínimas frías por la mañana y temperaturas máximas templadas durante la tarde, sin expectativa de precipitaciones significativas para el primer día hábil de la semana en Santa Fe y Rosario.

Si bien la ausencia de lluvia es una buena noticia, la combinación de suelos húmedos por episodios previos y mañanas frescas exige prudencia en movilidad y en la atención a escurrimientos y anegamientos residuales.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este lunes

En la capital provincial, el pronóstico muestra igualmente 0% de probabilidad de lluvia para el lunes 6, con una mínima aproximada de 8° y máxima alrededor de 20°. El día aparece con intervalos de nubes y sol, sin señales de nuevas tormentas inmediatas.

La diferencia con el fin de semana es térmica: la jornada trae un marcado descenso respecto a días previos, por lo que la recomendación para quienes trabajan al aire libre o salen temprano es adoptar vestimenta por capas y revisar el estado de calles bajas donde pueda persistir agua acumulada.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este lunes

El pronóstico del SMN indica que Rosario tendrá una jornada con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvia del 0% para el lunes 6. La mínima estimada de 6° recomienda salir abrigados en la mañana; la máxima de 18° dejará una tarde templada pero lejos del calor del fin de semana.

Esto significa alivio para actividades al aire libre y para el transporte: no se esperan precipitaciones que compliquen el tránsito, aunque puede haber sectores con humedad y charcos remanentes. Mantenerse atento al pronóstico del SMN es aconsejable si se planifican traslados en la madrugada.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones del SMN para el clima del lunes

Si bien el pronóstico oficial que aportaste indica mejora, la región viene de un período inestable: