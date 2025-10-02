Mientras el gobernador Maximiliano Pullaro reivindica el accionar de las fuerzas de seguridad en Santa Fe, dos agentes de la Policía de Santa Fe fueron detenidos en las últimas horas tras ser acusados de protagonizar un robo millonario a una fábrica en Granadero Baigorria.

Según reportaron medios locales, los integrantes del Comando Radioeléctrico y de Asuntos Internos fueron aprehendidos luego de que se descubriera que simularon un allanamiento oficial, vestidos con uniforme, armados y con una falsa orden del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La fiscal Karina Bartocci ordenó las detenciones, calificadas como un hecho de extrema gravedad institucional.

El caso sacudió a la provincia hace dos semanas. El pasado 16 de septiembre, el denunciante fue aprehendido en un control vehicular mientras circulaba con su camioneta por el cruce de las calles Formosa y La Rioja. En el marco de dicho operativo, fue trasladado a la Comisaría 24ª de la localidad por una denuncia en curso a raíz de un conflicto intrafamiliar.

En la sede policial manifestó que en su vehículo había una bolsa con una importante cantidad de dinero en efectivo, por lo que efectivos de la seccional dieron aviso a la Fiscalía de Flagrancia en turno, que dio intervención a la Unidad Especial de Asuntos Internos para que se realice la requisa del rodado en cuestión. Las autoridades provinciales detallaron que, una vez que se encontró el dinero, “se labraron las actas correspondientes; en tanto que al hombre en cuestión recuperó la libertad posteriormente y se le restituyó el vehículo y la plata”.

No obstante, cerca de las 10 de la mañana del 19 de septiembre, una camioneta blanca sin patente llegó hasta la fábrica de plásticos ubicada en Las Malvinas 2763. Del vehículo bajaron tres personas con chalecos, armas, pasamontañas y una hoja membretada con el logo del MPA. Dijeron que estaban allí por una investigación por lavado de dinero y que llevaban una orden de allanamiento.

Sin ejercer violencia, hicieron pasar al dueño de la pyme y a un acompañante hasta una oficina, donde se alzaron con 18 millones de pesos en efectivo. Antes de irse, dejaron un formulario con una supuesta constancia del procedimiento. En cuestión de minutos, desaparecieron.

De acuerdo al detalle de los investigadores, uno de los sospechosos fue detenido mientras prestaba servicio en el Jockey Club de Rosario. Según informó AIRE, el otro agente fue arrestado cuando realizaba un allanamiento oficial. Ambos uniformados quedaron a disposición judicial, para ser llevados a audiencia imputativa en los próximos días.

Rosario: un gendarme baleó a una pareja que intentó robarle mientras trabajaba de Uber

Hace poco más de 10 días, un efectivo de Gendarmería nacional que trabajaba como chofer de Uber hirió a una pareja de delincuentes que intentaron robarle en la zona de Cabín 9. El suceso se registró en inmediaciones de Julio Vanzo y las vías, zona oeste.

El gendarme, identificado como Juan Carlos A. (45), trasladaba a ambos criminales cuando el hombre que iba en el asiento trasero lo amenazó con un arma y le robó el celular y la billetera. Al descender del vehículo, la mujer incitó a su acompañante a disparar. En ese momento, el conductor se identificó como personal de la fuerza federal y repelió el ataque con su arma reglamentaria.

Según indicaron fuentes del caso a Infobae, el arma utilizada para ejecutar el fallido robo era de juguete. Los heridos fueron identificados como Daiana A.(29) y Emanuel E. (30). La mujer sufrió lesiones de arma de fuego en el tórax y en una mano, quedó internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y fue intervenida quirúrgicamente. Su estado es delicado. El hombre ingresó al Hospital Centenario con heridas de bala en el brazo, muslo y glúteo, además de un corte en la frente.

La Policía de Investigaciones secuestró en el lugar un arma de aire comprimido que habría sido utilizada en el hecho. La Fiscalía de Flagrancia ordenó el secuestro de los elementos y dispuso inicialmente que el gendarme fuera trasladado a la Comisaría 32ª.

Horas más tarde, el fiscal interviniente resolvió que el efectivo recuperara la libertad sin formación de causa y con devolución de sus pertenencias y el vehículo. En tanto, los ladrones quedaron detenidos bajo la imputación de tentativa de robo calificado por el uso de un arma de utilería.

Los peritos forenses que trabajaron en la escena incautaron la réplica de pistola con la que los sospechosos habría amenazado a la víctima, y el arma reglamentaria del sargento primero. Los agentes de la Policía de Investigaciones constataron que ninguno de los tiros realizados por gendarme dio en una casa lindera al lugar donde tuvo lugar el asalto.