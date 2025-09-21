Rosario: un gendarme baleó a una pareja que intentó robarle mientras trabajaba de Uber

En medio de la ola de inseguridad que atraviesa la ciudad de Rosario y sus alrededores, otro grave hecho se produjo en la madrugada de este domingo. Un efectivo de Gendarmería nacional que trabajaba como chofer de Uber hirió a una pareja de delincuentes que intentaron robarle en la zona de Cabín 9.

El suceso se registró en inmediaciones de Julio Vanzo y las vías, zona oeste. El gendarme, identificado como Juan Carlos A. (45), trasladaba a ambos criminales cuando el hombre que iba en el asiento trasero lo amenazó con un arma y le robó el celular y la billetera. Al descender del vehículo, la mujer incitó a su acompañante a disparar. En ese momento, el conductor se identificó como personal de la fuerza federal y repelió el ataque con su arma reglamentaria.

Según indicaron fuentes del caso a Infobae, el arma utilizada para ejecutar el fallido robo era de juguete. Los heridos fueron identificados como Daiana A.(29) y Emanuel E. (30). La mujer sufrió lesiones de arma de fuego en el tórax y en una mano, quedó internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y fue intervenida quirúrgicamente. Su estado es delicado. El hombre ingresó al Hospital Centenario con heridas de bala en el brazo, muslo y glúteo, además de un corte en la frente.

La Policía de Investigaciones secuestró en el lugar un arma de aire comprimido que habría sido utilizada en el hecho. La Fiscalía de Flagrancia ordenó el secuestro de los elementos y dispuso inicialmente que el gendarme fuera trasladado a la Comisaría 32ª.

Horas más tarde, el fiscal interviniente resolvió que el efectivo recuperara la libertad sin formación de causa y con devolución de sus pertenencias y el vehículo. En tanto, los ladrones quedaron detenidos bajo la imputación de tentativa de robo calificado por el uso de un arma de utilería.

Los peritos forenses que trabajaron en la escena incautaron la réplica de pistola con la que los sospechosos habría amenazado a la víctima, y el arma reglamentaria del sargento primero. Los agentes de la Policía de Investigaciones constataron que ninguno de los tiros realizados por gendarme dio en una casa lindera al lugar donde tuvo lugar el asalto.

Santa Fe: detuvieron a un adolescente por atacar a tiros a una casa cercana a una comisaría

Hace algunos días, un adolescente de 16 años fue arrestado luego de ser acusado de protagonizar una balacera contra una vivienda en pleno barrio Centro, localidad de Granadero Baigorria.

El suceso se produjo el pasado miércoles a a tan solo dos cuadras de la Comisaría 24ª. Según informó el medio local Rosario3, el episodio comenzó cuando un automóvil circuló en sentido contrario por la calle Pueyrredón. Una vez en la intersección con Orsetti, abrieron fuego desde el vehículo.

Tal como reconstruyeron los testigos, se efectuaron al menos siete detonaciones contra el domicilio. Después de la balacera, vecinos alertaron sobre la presencia de un joven sospechoso que, escapando a pie, ingresó en una heladería, ubicada en Los Aromos.

La pistola 9mm que el atacante de la casa descartó en su huída. (Rosario3)

Allí, M. S., de 16 años, fue detenido y habría intentado ocultarse entre los clientes del local. A tan solo cuatro cuadras de la casa, agentes de la Policía encontraron una pistola calibre 9 milímetros desechada entre la maleza, que habría sido la utilizada en el hecho, aunque aún se espera los resultados de las pericias.

De esta manera, el adolescente quedó demorado en la Comisaría 16ª, a disposición de la Fiscalía de Menores, que tomará las medidas correspondientes para su situación procesal.

El procedimiento policial incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad tanto en la vivienda baleada, como en la heladería y en los alrededores de Belgrano al 100, donde se halló el arma.