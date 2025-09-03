El conductor de la aplicación Uber, denunciado hace poco menos de un mes por desviar el recorrido con una joven pasajera de 22 años a bordo, fue imputado por privación ilegítima de la libertad este lunes en el Centro de Justicia Penal.

El pasado 10 de agosto, el chofer buscó a una chica llamada Azul por la zona de Mendoza y Donado y, en lugar de trasladarla hasta el destino marcado, se dirigió a la autopista Rosario-Córdoba y llegó hasta la ciudad de Roldán.

El viaje fue solicitado por la madre de Azul, quien seguía el trayecto desde su teléfono. Cuando el conductor comenzó a tomar otro camino, la mujer llamó a su hija para preguntarle qué pasaba y la joven le respondió que estaba asustada. “Se la llevaba para la ruta, siendo que tenía que dejarla en Mendoza y Oroño”, explicó Luciana Villarreal en declaraciones radiales y en un posteo de Facebook.

“Era un viaje directo. No tenía que desviarse ni agarrar otra calle, nada. Cuando yo veo que el auto gira y va para otro lado, le mando un mensaje a mi hija diciendo si estaba todo bien. Y me dijo: ‘No, ma, subió a Circunvalación, estoy asustada, venime a buscar’”, recordó en declaraciones para Cadena 3.

Ante la insistencia de querer bajarse del auto, el conductor “se reía y seguía manejando”. “Me decía que no pasaba nada. El tono que tenía cuando hablaba era lo que más miedo me generó”, también relató la pasajera a través de una publicación publicada sus redes.

“Me bajé en la ruta, tuve que pedirle por favor que frenara porque no quería frenar. Quería que vuelva a subir al auto, después me pidió el teléfono (claramente no se lo di), le pregunté qué dirección tomó para avisarle a mi mamá, no me quería decir qué calle agarró”, agregó.

Cuando llegaron los policías, corroboraron en el dispositivo que la ubicación estaba correctamente colocada. “¿Qué querías hacer?”, habría preguntado el oficial, ante lo cual el conductor insistió en que se trató de un error de trayecto. Los agentes requisaron el automóvil y hallaron un machete, sogas y fajas en el baúl.

La joven fue asistida y la denuncia radicada en el Centro Territorial quedó en manos de la fiscalía a cargo de Germán Mazzoni. Tras el conmocionante suceso, Azul afirmó: “No puedo decir con certeza qué tipo de intención tenía, lo único que puedo decir es que me generó miedo, que no me dio seguridad ni tranquilidad con sus actitudes, que era sospechoso, y presumo que estaba bajo algún efecto de alcohol o drogas".

La acusación se llevó adelante en la oficina de Salidas Alternativas, por lo que no se expuso el caso ante un juez, ya que no se solicitó medida cautelar para el sospechoso. El fiscal Mazzoni le abrió una causa al hombre, que de todas maneras quedó en libertad. El próximo paso se dará una vez que llegue el contenido de su teléfono.

Rosario: detuvieron a un chofer de Uber por desviar el recorrido del viaje con una pasajera adolescente

En un caso similar, un chofer de la misma aplicación fue detenido en Rosario en el marco de una causa donde se lo acusa de haber desviado el recorrido del viaje al momento en el que trasladaba a una adolescente de 13 años.

El hecho sucedió este martes por la noche cuando una mujer denunció que solicitó un viaje para que el conductor retirase a su hija del club Los Caranchos, ubicado en la calle Wilde 1802.

No obstante, según indica el parte al que accedió la agencia Noticias Argentinas, el chofer tomó una dirección contraria a la que se tenía que dirigir, de acuerdo al mapa de la aplicación. De esta manera, la mujer llamó varias veces al 911 y hasta le envió mensajes al conductor, sin recibir respuestas.

Tras el seguimiento del GPS, se constató que el automóvil se dirigió por la Autopista Rosario-Córdoba, luego ingresó a Funes y hasta realizó un recorrido dentro de la ciudad. Luego, retomó la autopista en cuestión hasta que llegó a la ubicación de destino, en el Pasaje Isaacs 300 bis.

En dicha dirección, un móvil del Comando Radioeléctrico se hizo presente y constató el altercado entre los padres de la menor y el conductor.

Allí la mujer le informó el hecho a los efectivos, quienes consultaron a la fiscal de turno los pasos a seguir, que ordenó la aprehensión del chofer y además se dispuso el secuestro de su celular y del vehículo en cuestión.