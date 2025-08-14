Con sogas y un machete en el baúl: denuncian a un conductor de Uber por intento de secuestro en Rosario

Un viaje en Uber terminó en una denuncia por intento de secuestro en la ciudad de Rosario. La madre de la joven afectada relató que el conductor se desvió del recorrido y se dirigió hacia la autopista Rosario-Córdoba, lo que llevó a la mujer a llamarlo y, luego, interceptarlo con la ayuda de la Policía de Santa Fe.

El hecho ocurrió el domingo por la noche, cuando la víctima debía dirigirse desde una vivienda hacia la intersección de Mendoza y Oroño. El viaje fue solicitado por la misma madre y el destino era un punto en la ciudad fácil de llegar, pero el vehículo tomó un trayecto distinto al que indicaba la aplicación.

La mujer, que seguía el trayecto desde su teléfono, la llamó para preguntarle qué pasaba y la joven le respondió que estaba asustada. “Se la llevaba para la ruta, siendo que tenía que dejarla en Mendoza y Oroño”, explicó Luciana Villarreal, madre de la joven en declaraciones radiales y en un posteo de Facebook.

“Era un viaje directo. No tenía que desviarse ni agarrar otra calle, nada. Cuando yo veo que el auto gira y va para otro lado, le mando un mensaje a mi hija diciendo si estaba todo bien. Y me dijo: ‘No, ma, subió a Circunvalación, estoy asustada, venime a buscar’”, recordó en declaraciones para Cadena 3.

En esa línea, explicó que, al notar el cambio de recorrido, le solicitó a su hija que no cortara la comunicación y que le enviara la ubicación en tiempo real, para poder ir a buscarla y dar con el auto de aplicación. “Mi hija desesperada se quería tirar del auto. Le digo: ‘Hija, tranquila, que yo ya estoy yendo para allá’”, acotó la mujer sobre el momento de mayor tensión.

Luego le avisó que estaba yendo con la Policía, la joven le contó al chofer, y ahí fue cuando frenó el auto. Cuando llegaron los agentes, corroboraron en el dispositivo que la ubicación estaba correctamente colocada. “¿Qué querías hacer?”, habría preguntado el oficial, ante lo cual el conductor insistió en que se trató de un error de trayecto. Los policías requisaron el automóvil y hallaron un machete, sogas y fajas en el baúl.

Según Villarreal, un oficial le dijo que no podían detenerlo porque “no hubo un delito consumado”. No obstante, al momento de radicar la denuncia, le indicaron que podría haberse configurado un caso de presunto secuestro, ya que la pasajera no debía dirigirse hacia esa zona. La joven fue asistida y la denuncia radicada en el Centro Territorial quedó en manos de la fiscalía.

Rosario: remises en alerta por las aplicaciones de transporte

El episodio reavivó la discusión sobre el funcionamiento de estas plataformas en Rosario, donde operan sin habilitación. Desde la Cámara de Remises advirtieron: “El problema está en la falta de control. Estas aplicaciones trabajan de manera ilegal y sin garantías para el pasajero”.

El sector también expresó su preocupación por la falta de control de estas plataformas: “La plataforma no está pendiente de nada. No es lo que venden, no trabajan lo que venden. No les importa el auto que ponen, ni si el chofer que está trabajando realmente es quien figura. No controlan el recorrido, no tienen ningún tipo de control”, señalaron fuentes al medio La Capital.

También advirtieron sobre los riesgos que esto implica: “Estamos cansados de denunciar estos eventos que no se visibilizan porque la gente tiene miedo a denunciarlos. Roban identidades, venden cuentas habilitadas para trabajar en distintas plataformas ilegales. En Facebook Marketplace se ve la cantidad que hay. Lo que tratamos de hacer es evitar que esto suceda en Rosario, no queremos lamentar una víctima más”.