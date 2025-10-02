La provincia de Santa Fe encendió las alarmas por los múltiples hechos recientes de trata de personas. En tan solo tres semanas, se descubrieron seis casos distintos en el territorio que gobierna Maximiliano Pullaro. El último suceso fue descubierto este miércoles en Arroyo Leyes: la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a P. F. A. (25), trasladó a R. A. (64), y rescató a 42 personas mayores de edad y dos menores que se encontraba en situación de explotación laboral.

Por disposición del fiscal interviniente, Walter Alberto Rodríguez, efectivos de PDI realizaron allanamientos en inmuebles ubicados sobre la ruta provincial N.º 1, km 17.500, a la altura de la calle 110 de la localidad santafesina.

En dichos procedimientos los agentes secuestraron múltiple material de interés para la causa, entre lo que se destaca: chequeras, contratos, remitos y documentación contable, una camioneta VW Amarok, una escopeta calibre 16., un revólver calibre 32, 33 cartuchos calibre 32, dos de aire comprimido 5,½, una escopeta 12/70, 65 cartuchos calibre 12/70, un revólver calibre 22 en desuso, 132 cartuchos calibre 22, entre otros elementos.

En el operativo colaboró el personal de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, Criminalística, UATRE, RENATRE y Coordinación de Rescate Nacional. La causa es por trata de personas con fines de reducción a la servidumbre o explotación laboral, agravado por la existencia de tres o más víctimas, menores de edad, y tenencias de armas en Arroyo Leyes.

Explotación sexual en su propia familia: tres detenidos luego del rescate de una adolescente y su bebé

El pasado miércoles, tres personas fueron detenidas en el barrio Abasto de la ciudad de Santa Fe por estar acusadas de haber mantenido privada de su libertad y explotado sexualmente a una adolescente de 16 años, que se encontraba con su bebé de 11 meses.

El caso salió a la luz cuando la joven se acercó a dos hermanas que esperaban el colectivo, solicitando ayuda para trasladar a su hijo al hospital, ya que el padre de la criatura (su pareja de 19 años) lo había golpeado y necesitaba atención médica urgente.

Al escuchar el relato, las mujeres advirtieron anomalías y signos de vulnerabilidad extrema en la adolescente. La víctima relató que había estado privada de su libertad durante cinco años, que sufría golpizas frecuentes y que era obligada por su suegra a prostituirse.

Según informó el medio Uno de Santa Fe, las hermanas la llevaron a su vivienda familiar, le brindaron asistencia y cuidados, y realizaron la denuncia al 911. Desde la central de emergencias se enviaron oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino para verificar la situación y notificar a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Vivian Galeano, quien dispuso medidas de protección urgentes para la adolescente y su bebé.

De esta manera, la fiscal Galeano dispuso que las tres personas presentes fueran aprehendidas e imputadas. El periodista Lucas Payetta detalló desde el móvil de AIRE que el operativo se realizó en Tobas al 10400, detrás del mercado de Abasto.

Al momento de denunciar, la menor aportó como dato el nombre de la calle y que en la fachada de la vivienda había un toldo azul. En los operativos realizados se secuestraron armas de fuego, un arma blanca, material estupefaciente y elementos electrónicos de interés para la investigación.