Explotación sexual en su propia familia: tres detenidos en Santa Fe luego del rescate de una adolescente y su bebé

Tres personas fueron detenidas este miércoles en el barrio Abasto de la ciudad de Santa Fe por estar acusadas de haber mantenido privada de su libertad y explotado sexualmente a una adolescente de 16 años, que se encontraba con su bebé de 11 meses.

El caso salió a la luz cuando la joven se acercó a dos hermanas que esperaban el colectivo, solicitando ayuda para trasladar a su hijo al hospital, ya que el padre de la criatura (su pareja de 19 años) lo había golpeado y necesitaba atención médica urgente.

Al escuchar el relato, las mujeres advirtieron anomalías y signos de vulnerabilidad extrema en la adolescente. La víctima relató que había estado privada de su libertad durante cinco años, que sufría golpizas frecuentes y que era obligada por su suegra a prostituirse.

Según informó el medio Uno de Santa Fe, las hermanas la llevaron a su vivienda familiar, le brindaron asistencia y cuidados, y realizaron la denuncia al 911. Desde la central de emergencias se enviaron oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino para verificar la situación y notificar a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Vivian Galeano, quien dispuso medidas de protección urgentes para la adolescente y su bebé.

De esta manera, la fiscal Galeano dispuso que las tres personas presentes fueran aprehendidas e imputadas. El periodista Lucas Payetta detalló desde el móvil de AIRE que el operativo se realizó en Tobas al 10400, detrás del mercado de Abasto.

Al momento de denunciar, la menor aportó como dato el nombre de la calle y que en la fachada de la vivienda había un toldo azul. En los operativos realizados se secuestraron armas de fuego, un arma blanca, material estupefaciente y elementos electrónicos de interés para la investigación.

La provincia de Santa Fe mantiene las alarmas encendidas por la trata de personas, una problemática que combina explotación laboral y sexual. En apenas dos semanas, se descubrieron cinco casos distintos en el territorio que gobierna Maximiliano Pullaro.

Secuestro y explotación sexual en Santa Fe: el duro relato de la adolescente rescatada

En estado de "shock", según lo que describió la mujer que la asistió, la menor de edad, con su bebé en brazos, le pidió que le pague el boleto de transporte público en el barrio Abasto. "Mi hermana accedió y le preguntamos qué le pasaba, porque la vimos muy alterada", contó en diálogo con AIRE.

Acorde a lo que se reconstruyó con el testimonio, la víctima relató una historia estremecedora: "Nos contó que estaba huyendo del marido, que la tenía secuestrada con su bebé de 11 meses".

Tras escucharla, la mujer llevó a la joven madre y a su bebé a su propia casa, donde se les dio de comer y le ofrecieron asilo, antes de llamar a la Policía. En contacto con las fuerzas de seguridad, la adolescente profundizó sobre los hechos de violencia que sufría durante su secuestro. "Contó que el hombre quemaba a su bebé con cigarrillos y espirales. También dijo que les pegaba a los dos", detalló la mujer sobre el relato.

Según contó, pudo escaparse porque "el hombre salió a hacer un mandado y dejó la puerta abierta, pero no es la primera vez que intentaba irse". En ocasiones anteriores, había ido al centro a dormir con su bebé, pero el papá de la criatura siempre los encontró.

