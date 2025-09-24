Un frigorífico despidió trabajadores en medio de una conciliación obligatoria.

Un importante frigorífico despidió trabajadores en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, con el agravante de que se llevaron adelante en medio de una conciliación obligatoria.

Los trabajadores de Euro SA de Villa Gobernador Gálvez atraviesan un fuerte conflicto con la empresa y mientras esperaban que los representantes se presenten a la sede Rosario del Ministerio de Trabajo de Santa Fe para una audiencia entre las partes, les llegaron 46 telegramas de despidos.

Los operarios afectados están desde principios de año bajo el régimen de garantía horaria, por el cual están casi sin tareas y la empresa les abona sólo una parte del salario.

En el telegrama, la empresa se excusa en la falta de materia prima y del ingreso de mercadería del exterior “a precios inferiores a los costos locales” lo cual “ha generado una paralización casi total de las ventas”. Una vez más la apertura de importaciones dejó en la calle a más trabajadores.

Además, al esgrimir que los despidos son con causa, la firma busca no pagar las indemnizaciones correspondientes. “Ellos dicen que la causa es que perdieron materia prima, cosa que es mentira, porque hace ocho meses que vienen tirando la mercadería, lo venimos diciendo hace ocho meses”, sostuvo Walter Navarro delegado del Sindicato de Carne al medio Conclusión.

"Vinimos como siempre a la audiencia esperando que la empresa se presente, no se presentó, trajeron un escrito donde decían que no se iban a presentar", explicó a la salida de la audiencia que no se terminó desarrollando.

En esa línea, agregó: "A todo esto nos enteramos que llegaron 46 telegramas a los compañeros que están acá, con garantía desde hace rato, por la protesta. Ya la semana pasada se rumoreaba que los gerentes estaban diciendo que iban a despedir a más gente".

Los despidos llegaron durante una conciliación obligatoria

El Ministerio de Trabajo de Santa Fe dictó una conciliación obligatoria por los reclamos en la empresa, la cual vence este viernes, pero eso no detuvo a la empresa a enviar los telegramas de despido.

"Nos dijeron que nos quedemos tranquilos porque estamos en conciliación, esos telegramas en teoría no tendrían validez”, sostuvo Navarro y acusó que desde el frigorífico “hacen responsable a los trabajadores, no vienen a dar una explicación, no hay un diálogo para ver en qué podemos ayudar nosotros y cómo podemos salir de esta situación”.