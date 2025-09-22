Decenas de Kioscos cerraron en Mar del Plata en medio de la crisis de Milei

Los kioscos sufren la crisis y cada vez más cierran sus puertas.

Los kioscos son uno de los sectores más golpeados por la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei desde su llegada y cada día se sufren nuevas pérdidas por locales que cierran y personas que se quedan sin trabajo.

"Nosotros vendemos productos que no son de primera necesidad. Entonces, lo primero que hace el consumidor es reducir el consumo de estos productos", explicaron desde el sector lamentando la situación.

Desde la Cámara de Kiosqueros de Mar del Plata afirmaron que en el último tiempo cerraron al menos 30 negocios solo en la zona del centro y apuntaron contra la fuerte caída del consumo.

"La gente no tiene paciencia para poder bancar el negocio", manifestó Germán Aranda, integrante de dicha cámara al medio 0223 y quien también apuntó al fuerte aumento de los gastos como las tarifas.

"Estadísticamente, siempre ocurrió que el 60 por ciento de la caja diaria lo ocupaba el rubro de cigarrillos, de servicio, de carga virtual, de la Sube, todos productos de poca rentabilidad. Entonces, a medida que suben los gastos fijos, nosotros tenemos menos ganancia para pagar eso", subrayó.

También confirmó que en la zona del centro cerraron unos 30 kioscos en el último tiempo: "No sé cómo es en la periferia, pero hoy la gente no tiene paciencia para poder bancar el negocio. Hacés una changa o te ponés de empleado para tener menos responsabilidades y pasar el invierno".

En esa línea también se refirió a la merma del turismo, lo cual también afecta a los comercios. "Nosotros tenemos, con toda la furia, 50 días buenos en el verano. Diciembre el año pasado fue malísimo, no vino gente y la temporada arranca después de Reyes. Sumale a que las clases arrancan antes. El verano se nos achicó a los marplatenses", recalcó.

Y añadió: "Arrancaste el verano, pagaste todo lo que debías del invierno, te pusiste al día, arrancas el invierno y empezás a generar deudas. No termina más".

Los kioscos de todo el país cierran por la crisis económica

Esta es una realidad que no afecta solamente a Mar del Plata, ya que desde la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA). Informaron que al menos 16.000 kioscos cerraron sus puertas en el último año.

Según números oficiales del propio gobierno, el número de kioscos cayó de 112.000 a 96.000 en un año. Los datos salen de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).