Kicillof desmintió un impuesto a billeteras virtuales: "Es una repugnante mentira"

El gobernador Axel Kicillof cuestionó el sistema de Boleta Única de Papel (BUP) implementado por el Gobierno nacional para las elecciones legislativas de octubre. “Como ocurre en varios terrenos, las decisiones de Milei no solo hacen daño, sino que generan confusión”, expresó, y denunció que el cambio se sostiene en “dos fundamentos que son mentira”.

Kicillof señaló que una de esas falsedades es la supuesta facilidad para el fraude con el sistema tradicional. “Nunca, desde la vuelta de la democracia, hubo una denuncia consistente de fraude. Eso es falso y lo hemos demostrado en septiembre, donde no hubo una sola denuncia”, afirmó. También criticó la falta de capacitación en todo el país y acusó al presidente de haber impulsado “una campaña ridícula, hablando de ‘urnas embarazadas’, pero que no pasó nada y tiene que pedir disculpas a los bonaerenses y la Junta Electoral”.

El mandatario bonaerense también refutó el argumento económico que sostiene la implementación de la BUP. “La elección de septiembre en Provincia de Buenos Aires tuvo un costo de 85 mil millones de pesos. En octubre, la elección nacional hay dispuesto un presupuesto de 360 mil millones de pesos. Las elecciones con BUP en PBA costarían 150 mil millones de pesos. La elección de octubre que organiza Milei va a salir el doble”, concluyó.