El Gobierno anunció un aumento para trabajadores del Hospital Garrahan

Mientras dice que no va a ejecutar las partidas dispuestas en la emergencia en Discapacidad, el Gobierno anunció esta tarde un aumento para los trabajadores del Hospital Garrahan. Según indicaron, se trata de un "complemento mensual" de $450.000 para el "personal asistencial" y un $350.000 para el personal administrativa en relación de dependencia. El ministro de Salud, Mario Lugones, explicó que la plata estaba "mal distrubuida" y fuentes oficiales agregaron que los aumentos se consiguieron con "recursos propios" obtenidos a través del "Plan de Eficiencia" implementado en el Hospital.

Noticia en desarrollo

