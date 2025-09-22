Diputados de Encuentro Federal presentaron un proyecto de ley para citar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para una interpelación ante la cámara baja del Congreso. Este proyecto es el primer paso para una posterior moción de censura hacia el funcionario, a quien piden desplazar del cargo por la no aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Lo que se plantea en el proyecto de ley no representa un juzgamiento por mal desempeño o comision de delito sino una opinion politica de censura del legislativo al ejecutivo. Si se aprobara, Francos podría perder el cargo, pero el presidente Javier Milei podría volver a nombrarlo. A diferencia del juicio político, la moción de censura sale por mayoria absoluta (mitad + 1) de cada cámara.

"El presente proyecto se motiva en la genuina inquietud de garantizar la vigencia del orden democrático. La contundente afirmación en modo alguno resulta una exageración ya que el Poder Ejecutivo ha desoído las leyes sancionadas recientemente por el Congreso", comienza el proyecto presentado presentado por Oscar Agost Carreño y que lleva la firma de otros compañeros de bloque, como Miguel Ángel Pichetto, Esteban Paulón, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Margarita Stolbizer y Mónica Fein. "El Presidente de la Nación ha utilizado la herramienta constitucional del veto sistemáticamente contra leyes claves como la Ley de Financiamiento Universitario, la Ley de Emergencia Pediátrica, entre otras y la que aquí nos ocupa, la Ley de Emergencia en Discapacidad", continúa el texto.

Luego, los diputados explicaron que "el Presidente vetó el proyecto referido en último término lo que motivó la insistencia de ambas cámaras mediante su aprobación con las mayorías reglamentarias". "La ley 27.793 fue promulgada en el día de la fecha mediante el Decreto 681/25 con un condicionante inaudita, ilegal e inconstitucional, puesto que suspende su aplicación hasta tanto este Congreso incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto General. Se aduce que ello se hace de conformidad con lo establecido por el artículo 5° de la Ley N°24.629", continuó y añadió: "El Decreto 681/25 es nulo de nulidad absoluta, no existe resorte constitucional que contemple la opción de “devolver” al congreso una ley sancionada, forma parte de la vocación del Ejecutivo de continuar gobernando discrecionalmente y sin “la molestia” de este Congreso".

"Ello resulta de un cinismo manifiesto considerando que el Gobierno actual viene gestionando de un modo absolutamente discrecional la asignación de los recursos ya que no ha propiciado la sanción de un solo presupuesto gobernando todos estos años mediante prorrogas del correspondiente al año 2023", siguieron los legisladores nacionales en el proyecto, que explica: "Respecto de la emergencia de discapacidad, se aprobó una ley, el Presidente la vetó y el Congreso logró imponer su insistencia. El Jefe de Gabinete debe inexorablemente cumplir con la Constitución sin más trámites. Si no lo hace, se genera un conflicto de poderes en lo político, pero a la vez se genera un conflicto jurídico. Para esos casos la misma Constitución prevé la interpelación y moción de censura, que es lo que se está promoviendo en esta iniciativa".

Qué dijeron los diputados que firmaron el proyecto

En su cuenta de X, el presidente del bloque, Miguel Ángel Pichetto, expresó: "Lo informado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos es de gravedad institucional extrema. Viola el Estado de derecho e incumple la Ley de Discapacidad votada por el Congreso. El hecho tiene consecuencias impredecibles".

A esa declaración se sumó la de Esteban Paulón, quien escribió en sus redes sociales: "El Decreto 681/25 es inconstitucional y nulo de nulidad absoluta. Nunca un gobierno incumplió una ley tan abiertamente. Mientras libera retenciones para calmar al dólar, dice que no hay presupuesto para la discapacidad. Esa maniobra es siniestra e inadmisible. La ley está para cumplirse y las personas con discapacidad necesitan respuestas urgentes".