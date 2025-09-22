Milei reprogramó su salida a EEUU y llegará el martes: el lunes se iba a ver con Georgieva en el FMI

Seguí el minuto a minuto del gobierno de Javier Milei.

Tras una semana marcada por la escalada del dólar, el aumento del riesgo país y la presión sobre las reservas del Banco Central, el presidente Javier Milei emprende este lunes un nuevo viaje a Estados Unidos. El vuelo iba a salir el domingo a la noche, pero finalmente saldrá recién el lunes aunque no se determinó si, efectivamente, será a la tarde o a la noche y no hay novidades sobre la reunión con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Con este cambio de horario, finalmente -según fuentes oficiales- Javier Milei llegará recién el martes por la mañana y no está claro si ese encuentro se realizará otro día o se cancelará definitivamente. En la víspera de su nuevo viaje a Estados Unidos, el Presidente anunció que está negociando "una ayuda" del gobierno de Trump. Un préstamo aprobado por el Congreso requiere un tiempo que Milei ya no tiene, por eso surgió la versión del Fondo de Estabilización del Tesoro. Sólo se usó una vez para salvar a un país extranjero del default: México en 1995 y Uruguay en 2002. Solo en el primero fue del tamaño que se discute hoy para Argentina.

Vale decir que el vuelo estaba programado para las 23:00, con destino a Nueva York, pero se postergó para la tarde o noche del lunes. En Nueva York, el mandatario mantendrá reuniones clave con Donald Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent. En este punto, vale decir que no se conoce si habrá reunión con la titular del FMI. La gira busca destrabar un préstamo que permita afrontar los vencimientos de deuda de 2026 y estabilizar los mercados, en el marco de negociaciones avanzadas con Washington.

Por otro lados, el miércoles, Milei intervendrá en el Debate General de la ONU, que se llevará a cabo a partir de las 12hs., y participará en la ceremonia de entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, donde estará presente el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El jueves será su último día de gira, se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y participará de la entrega del Premio de la organización B'nai B'rith. Además, mantendrá un encuentro con Donald Lauder, presidente del Congreso Mundial Judío, y Claudio Epelman, director del Consejo Judío Latinoamericano. Se prevé su arribo a Buenos Aires el viernes a las 08:30hs.

La encuesta sorprendió a Milei antes del viaje a Estados Unidos

En paralelo a la fallida movilización, se conoció una nueva encuesta del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), dirigido por Roberto Bacman, realizada especialmente para Página 12, que reveló que el gobierno de Milei atraviesa su peor momento desde el 10 de diciembre de 2023.

Actualmente, la imagen positiva del Presidente es del 39,2%, mientras que la percepción negativa se posiciona en el 59,5%. De manera paralela, el 53,4% de los encuestados califica su desempeño como “muy malo”, revelando un sentimiento que se asemeja más a la “bronca” que a la simple disconformidad.