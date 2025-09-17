Elecciones 2025: una encuesta midió a Kicillof y Milei con un claro ganador.

Una nueva encuesta de CB Consultora Opinión Pública mostró una comparación entre las imágenes del presidente Javier Milei y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Por amplia diferencia, este sondeo mostró una preferencia de los bonaerenses por Kicillof sobre Milei.

Para la encuesta, la consultora habló con 1.027 personas que viven en la provincia de Buenos Aires y que son mayores de 18 años, entre el 8 y el 12 de septiembre. El margen de error informado fue del +-3,1% y el nivel de confianza, del 95%.

Al momento de medir la imagen de los dirigentes, el 47,9% dijo tener una percepción positiva de Kicillof, muy por encima que el 39,4% de Milei. Con la imagen negativa, la tendencia se repitió, pero a la inversa: Kicillof tiene un 51,3%, bastante por debajo del 59,6% de percepción negativa que ostenta Javier Milei

La intención de voto para octubre

El 26 de octubre se realizarán en todo el país las elecciones legislativas para el Congreso de la Nación. En la provincia de Buenos Aires, el candidato de Fuerza Patria será Jorge Taiana y el cabeza de lista de La Libertad Avanza será el actual legislador nacional José Luis Espert. En ese contexto, CB Consultora Opinión Pública midió la intención de voto de los dirigentes de cara a octubre.

En las elecciones bonaerenses, Fuerza Patria se impuso a La Libertad Avanza.

"Si las próximas elecciones legislativas nacionales de octubre en la provincia de Buenos Aires fueran mañana, ¿a qué espacio votaría?", preguntó la consultora en el sondeo. Ante esa consulta, el 41,7% se inclinó por Jorge Taiana, por delante del 35,4% de José Luis Espert. La lista la completan Florencio Randazzo, de Provincias Unidas (6,2%); Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (3,1%); María Eugenia Talerico, de Potencia (2,6%); Fernando Gray, de Unión Federal (2,1%); Fernando Burlando, de Propuesta Federal (1,8%), y Santiago Cúneo, del Movimiento Confederal Argentino (1,3%). El 1,7% aseguró que votará por otro candidato, el 1,4% votará en blanco y el 2,7% aún está indeciso.

Respecto a la participación electoral, el 71,7% aseguró que irá a las urnas para elegir diputados nacionales; el 10,2% definió como "probable" la posibilidad de votar, el 2,4% lo describió como "poco probable" y el 2% negó rotundamente que votará. El 13,6% todavía no sabe si participará de la jornada democrática.