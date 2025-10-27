El modelo climatológico del SMN prevé para esta última semana de octubre en el AMBA temperaturas mínimas que iniciarán 8° C y una máxima de 22° C que tomará forma el viernes 31.

Las lluvias y tormentas del fin de semana delinearon el regreso de las bajas temperaturas en la zona central y norte de Argentina: en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el mercurio descendió este lunes hasta 8° C y en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires tocó los 3° C.

De acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente de frío polar se acentuará el martes 28 y miércoles 29 de octubre para luego, desde el jueves, registrar un ascenso tenue.

"Durante el lunes 27, el aire frío se irá desparramando hacia el norte, afectando toda la franja central del país y buena parte del norte argentino, con un cambio significativo de viento al sur o sudeste, con ráfagas", señaló el meteorólogo Christian Garavaglia en Meteored.

¿Qué dice el pronóstico del tiempo para la última semana de octubre 2025?

A la par del frente frío, este lunes se espera también un aumento marcado de la nubosidad en gran parte de la región central, Cuyo y las provincias del noroeste, con precipitaciones en forma de lluvias, lloviznas y chaparrones que se irán extendiendo desde el sur de Buenos Aires hacia La Pampa, Córdoba, Cuyo y parte del NOA.

"Entre martes 28 y el miércoles 29 se prevén las temperaturas más bajas, con registros mínimos por debajo de 3 °C en amplios sectores del territorio bonaerense que darán lugar a heladas", remarcó Garavaglia.

¿Cómo estará el clima en el AMBA?

El modelo climatológico del SMN prevé para esta última semana de octubre en el AMBA temperaturas mínimas que iniciarán 8° C y una máxima de 22° C que tomará forma el viernes 31.

Pronóstico del tiempo para CABA y alrededores

Lunes 27 de octubre

Lloviznas

Temperatura mínima: 11° C

Temperatura máxima: 15° C

Martes 28 de octubre

Cielo nublado

Temperatura mínima: 7° C

Temperatura máxima: 16° C

Miércoles 29 de octubre

Lloviznas matinales

Temperatura mínima: 8° C

Temperatura máxima: 18° C

Jueves 30 de octubre

Cielo parcialmente nublado

Temperatura mínima: 13° C

Temperatura máxima: 18° C

Viernes 31 de octubre

Cielo parcialmente nublado