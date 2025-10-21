Para el meteorólogo Christian Garavaglia, durante el miércoles 22 llegará el primer pulso de inestabilidad de la semana al AMBA.

El meteorólogo Christian Garavaglia alertó por el arribo de un frente de tormentas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que será continuado de un pronunciado descenso de las temperaturas.

Según el experto, en el transcurso de las próximas horas de este martes la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense atravesarán importantes cambios de tiempo "haciendo honor a una clásica temporada de primavera". Sin embargo, las precipitaciones pondrán a fin a este escenario.

Este lunes "se notará un salto térmico respecto al lunes, y las marcas máximas podrán situarse en torno a 28 °C", amplió Garavaglia en Meteored.

Alerta de tormentas y fuerte descenso en el mercurio: ¿Cuándo llueve en el AMBA?

Para Garavaglia, durante el miércoles 22 llegará el primer pulso de inestabilidad de la semana al AMBA. Aunque de intensidad débil, estará asociado al avance de un frente frío que podría promover algunos chaparrones entre el mediodía y la tarde en la región.

"La abundante cobertura nubosa y la rotación temporaria de vientos al este ocasionarán un leve descenso de temperaturas máximas, previstas alrededor de 26 °C para este día", detalló.

El jueves 23 se acentuarán las condiciones veraniegas: la temperatura podría alcanzar por primera vez los 30 °C en la tarde, acompañada de elevada húmeda y algo inestable.

Finalmente, el viernes 24 el AMBA será testigo de un avance lento de un frente frío que ocasionará un periodo largo de inestabilidad y dejando, desde el sábado 25, un moderado descenso de las máximas, con marcas que se situarán por debajo de 24 °C. El domingo 26, día en el que se celebrarán las elecciones legislativas, volverán las mañanas frescas, con mínimas en torno a 12 °C en el distrito porteño y por debajo de 10 °C en el Conurbano.

"Se prevé que el frío se refuerce a inicios de la próxima semana, con el ingreso de un pulso de inestabilidad que podría dar lugar a nuevas lluvias y chaparrones durante el lunes en Buenos Aires. Para el martes, las temperaturas se sentirán bastante frías en la ciudad, con extremos de 9 y 16 °C.", sentenció Christian Garavaglia.

Calor extremo en el norte del país

A la par de la inestabilidad que mostrará el AMBA y la región central del país esta semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un escenario de calor extremo en el norte de Argentina.

Con temperaturas máximas que desde el jueves 23 se perfilarán alrededor de los 38° C en Formosa, Salta, Chaco y Santiago del Estero, el mercurio trepará hasta un máximo de 42° C el viernes 24.

Luego, durante el sábado 25, se consolidarán distintos frentes de tormentas en la región que permitirán dar un respiro a la ola de calor hasta el lunes 27.