Vuelve el calor a Santa Fe y Rosario: cómo sigue el clima este domingo 29 de marzo de 2026

Santa Fe soleado.

Después de jornadas atravesadas por la inestabilidad, el clima comienza a dar un respiro en Rosario y Santa Fe. El domingo 29 de marzo de 2026 llega con mejores condiciones generales, aunque todavía con nubosidad variable y una humedad que se hace sentir.

El cambio no es casual: responde al desplazamiento del sistema de tormentas que afectó la región durante viernes y sábado. Los meteorólogos anticipan en ese sentido que el alivio iba a ser progresivo y no inmediato.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario para este domingo

En la ciudad del monumento a la bandera, el domingo 29 se presenta con una máxima de 30° y una mínima de 22°, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día. La probabilidad de lluvias es baja, lo que marca una clara diferencia respecto a jornadas anteriores.

En la ciudad de Santa Fe, las condiciones son similares, aunque con temperaturas levemente superiores: máxima de 31° y mínima de 22°. El sol comienza a ganar protagonismo, aunque todavía alterna con momentos de nubosidad.

Pronóstico de Santa Fe.

La mejora del tiempo no implica un descenso térmico. Por el contrario, el calor vuelve a instalarse con fuerza, impulsado por la alta humedad acumulada tras varios días de precipitaciones.

Este combo —temperaturas elevadas y ambiente cargado— es típico del cierre de marzo en el litoral argentino. Según especialistas, estos cambios bruscos entre tormentas y calor forman parte de la transición hacia el otoño, una etapa donde la variabilidad climática se intensifica.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones para el clima del domingo

Aprovechá la mejora del clima: es el mejor día del finde para actividades al aire libre.

es el mejor día del finde para actividades al aire libre. Usá protector solar: aunque haya nubes, el sol ya vuelve a pegar fuerte.

aunque haya nubes, el sol ya vuelve a pegar fuerte. Hidratate bien: la combinación de calor + humedad puede generar cansancio.

la combinación de calor + humedad puede generar cansancio. Vestite liviano: temperaturas cercanas o superiores a los 30°.

temperaturas cercanas o superiores a los 30°. Tené en cuenta la humedad: la sensación térmica puede ser más alta de lo que marca el termómetro.

la sensación térmica puede ser más alta de lo que marca el termómetro. Buscá sombra en horarios pico (12 a 16): el calor se va a sentir más intenso.

el calor se va a sentir más intenso. Usá repelente si estás al aire libre: después de la lluvia suelen aparecer más mosquitos.

después de la lluvia suelen aparecer más mosquitos. No te confíes del todo: aunque baja la probabilidad, puede haber algo de nubosidad o cambios leves.

aunque baja la probabilidad, puede haber algo de nubosidad o cambios leves. Buen día para moverte: ideal para caminar, hacer ejercicio o retomar planes post lluvias.

Prónostico extendido: ¿cómo sigue el clima en el inicio de la semana?

El pronóstico extendido muestra que la estabilidad continuará al menos hasta el lunes, con temperaturas que podrían incluso superar los 30°C en ambas ciudades. Sin embargo, no se descartan nuevas condiciones inestables hacia los próximos días, en línea con el patrón que viene dominando el mes.