Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el viernes 17 de abril de 2026

Vientos en Santa Fe.

El otoño santafesino muestra su cara más estable este viernes 17 de abril de 2026, con condiciones similares tanto en Rosario como en la capital provincial. El cielo se mantendrá mayormente cubierto durante gran parte de la jornada, aunque sin precipitaciones, en una pausa climática que contrasta con lo que se espera para los próximos días.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región atraviesa un período de transición típico de abril: temperaturas moderadas, humedad en aumento y nubosidad persistente, factores que suelen anticipar cambios en el corto plazo.

Este comportamiento climático no es excepcional. Abril suele ser un mes de transición en la región del Litoral argentino, donde los frentes cálidos y húmedos comienzan a interactuar con masas de aire más frío. Este fenómeno genera jornadas como la del viernes —templadas pero nubladas— seguidas de episodios de inestabilidad.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario para este viernes

En la ciudad del monumento a la bandera, la jornada se presenta con una temperatura máxima de 26° y una mínima de 18°. Durante la mañana y la tarde, el cielo estará mayormente nublado, con leves mejoras hacia la noche. No se esperan lluvias en ningún tramo del día y los vientos serán leves a moderados.

Pronóstico de Santa Fe.

En Santa Fe capital, el panorama es prácticamente idéntico: máxima de 26° y mínima de 18°, con cielo cubierto durante todo el día. La estabilidad será la característica dominante, con probabilidades de precipitación en 0% en todas las franjas horarias.

Santa Fe y Rosario: ¿qué dice el pronóstico extendido para este fin de semana?

El sábado 18 traerá una leve mejora en ambas ciudades. En Rosario se espera algo de sol hacia la tarde, con una máxima nuevamente en torno a los 26°. En Santa Fe, incluso, la temperatura podría trepar a los 27°, con condiciones algo más agradables.

Pronóstico de Rosario.

Pero el cambio llegará el domingo 19: aumentan las probabilidades de lluvia, con tormentas aisladas especialmente durante la tarde y la noche. En Rosario se prevén precipitaciones con probabilidades de hasta el 40%, mientras que en Santa Fe el escenario será similar, aunque con menor intensidad durante la mañana.

Las recomendaciones para el clima del viernes