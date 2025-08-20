Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y en Rosario: cómo será el miércoles 20 de agosto de 2025

Este miércoles 20 de agosto de 2025 muestra una clara mejoría en el clima de Santa Fe y Rosario.

Después de la inestabilidad del martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que el miércoles 20 de agosto será un día de recuperación. Si bien el cielo estará cubierto en la mañana, las condiciones mejorarán de manera progresiva, lo que marca una transición hacia jornadas más estables y templadas en las ciudades de Santa Fe y Rosario.

El organismo proyecta para esta temporada un escenario más húmedo de lo habitual en zonas como el Litoral, con eventos aislados de lluvia intensa. Este miércoles se encuadra en esa secuencia de recuperación después de las tormentas, lo que recuerda que incluso en pleno invierno, el clima puede sorprender con días más templados y despejados, ideales para reencontrarse con el afuera.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario para este miércoles

El pronóstico para la capital provincia indica una mañana con cielo cubierto, aunque con tendencia a despejar en el transcurso del día, que también estará acompañado de algunas ráfagas. Las temperaturas serán frescas en la mínima, con alrededor de 12 grados, y ascenderán levemente hacia los 20 grados como máxima. El ambiente inestable se irá disipando, y el viento esporádico del suroeste contribuirá a esa sensación de alivio.

En Rosario, anticipan una mañana con nubes y chances de algunas lloviznas. Sin embargo, el clima se estabilizará para la tarde: el cielo alternará entre nubes y sol, con temperatura máxima que alcanzará entre 18 y 19 grados. Es un alivio luego de un martes complejo, y el día invitará a salir con abrigo liviano.

Pronóstico de Santa Fe.

Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el clima el jueves y el viernes?

Santa Fe: el jueves 21 será una jornada soleada y agradable , con temperatura máxima rondando los 21 grados, mientras que el viernes 22 se presentará parcialmente soleado , con algo de viento por la mañana y una máxima cercana a los 18 grados.

el será una jornada , con temperatura máxima rondando los 21 grados, mientras que el se presentará , con algo de viento por la mañana y una máxima cercana a los 18 grados. Rosario: el jueves 21 será un día mayormente soleado y templado, con una máxima de 22 grados. El viernes 22 baja un poco la temperatura, estará parcialmente soleado, con algo de brisa y una máxima estimada en 19 grados.

Las recomendaciones del SMN del clima del miércoles