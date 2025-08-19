Cuándo es la tormenta de Santa Rosa 2025: esta es la fecha en la que se espera el fenómeno

La tormenta de Santa Rosa es una de las creencias populares más arraigadas de la Argentina y se considera que suele marcar el inicio de la primavera en el país. ¿Cuándo es y por qué dicen que podría adelantarse?

La tormenta de Santa Rosa es una creencia popular que señala que a finales de agosto, entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre puede haber tormentas fuertes y granizo. La tradición establece la fecha por alrededor del 30 de agosto cundo se conmemora a Santa Rosa de Lima, patrona de América.

Si bien no cuenta con sustento científico, la creencia coincide con un fenómeno meteorológico real: a fines del mes comienzan a llegar las primeras masas de aire cálido y húmedo desde el norte del continente, que al chocar con los últimos frentes fríos del invierno, generan las condiciones ideales para la formación de tormentas fuertes, con abundante caída de agua y actividad eléctrica.

Se puede adelantar la Tormenta de Santa Rosa

Muchos consideran que se podría adelantar la tormenta de Santa Rosa este año por el ciclón o ciclogénesis estimado por el sitio especializado Meteored. El fenómeno puede llevar a que originen fuertes vientos, lluvias intensas y tormentas sobre la franja central del país y está pronosticado para este martes 19 de agosto hasta el próximo miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó las lluvias para este martes, en lo que se considera podría convertirse en uno de los eventos de lluvia más importantes del invierno. Así se esperan que caigan entre 50 y 100 milímetros en las zonas más afectadas. Las cifras superan lo que normalmente llueve en toda la región durante el mes de agosto (entre 30 y 70 mm). Es decir, solo en 48 horas podría caer la lluvia de todo un mes.

¿Cómo nace la creencia de la tormenta de Santa Rosa?

A pesar de que los registros señalan que durante agosto suelen darse tormentas intentas por la llegada del frente cálido y húmedo que choca contra los últimos fríos, la creencia en la tormenta de Santa Rosa se vincula a una leyenda que nació en 1615. Una que permite apreciar que se trata de una tormenta especial que dio protección contra una invasión de piratas. Esto es producto de que Lima, Perú, estuvo a punto de ser asaltada por una flota de barcos de origen holandés. Un grupo de malhechores que ya venía causando estragos en la región y que fueron frenados por la presencia de la lluvia.

El saber popular señala que Isabel Flores de Oliva, que popularmente era llamada Rosa, decidió realizar una rogativa desde una iglesia en Lima para que Dios los protegiera del asalto y demás crimines que los piratas estaban por llevar a cabo. A partir de esta acción, se cree que la tormenta se hizo se presente y evitó que los barcos puedan llegar al puerto. Al punto que se vieron obligados a marcharse y desistir de la invasión.