Vuelven las lluvias en Santa Fe y Rosario este lunes: los detalles del pronóstico

Santa Fe y Rosario tendrán un lunes húmedo con lluvias por la tarde y noche.

Las ciudades de Santa Fe y Rosario amanecen bajo la sombra de nubes densas y la expectativa de lluvias intensas que podrían complicar la jornada de trabajo. De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad persistirá durante toda la tarde y parte de la noche, con ráfagas de viento y caída de agua que podría superar los 40 mm en algunas zonas.

En un contexto de invierno húmedo y temperaturas variables, la alerta por tormentas obliga a extremar precauciones: calles anegadas, cortes de luz y demoras en el transporte suelen ser las postales típicas cada vez que el Litoral recibe sistemas frontales de esta magnitud. Tampoco se descarta ocasional caída de granizo en algunas regiones.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este lunes

De acuerdo con el último parte del SMN, la capital provincial se mantiene bajo alerta por tormentas fuertes, acompañadas por ráfagas de viento del sector sur y elevada humedad. Para este lunes 18 de agosto se esperan lluvias intermitentes, que se intensificarán hacia la tarde y noche.

Pronóstico de Santa Fe.

La temperatura mínima ronda los 15 grados y la máxima alcanzará los 24 grados, lo que genera una jornada fresca y pesada. Se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, asegurar objetos que puedan volarse y mantener limpios desagües y canaletas para prevenir inundaciones puntuales.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este viernes

En Rosario, la situación es similar: las tormentas ya se hicieron sentir durante la madrugada y continuarán en forma de chaparrones aislados durante la mañana. Por la tarde y noche, el SMN prevé lluvias persistentes con descargas eléctricas y ráfagas que pueden superar los 50 km/h.

Pronóstico de Rosario.

El pico de intensidad se espera entre las 18 y las 22 horas, por lo que se aconseja no circular si no es necesario y estar atentos a posibles alertas de Defensa Civil.

Pronóstico extendido: qué se espera del clima del martes y miércoles

Después de las tormentas intensas del lunes, el martes 19 de agosto se presentará todavía inestable en Santa Fe y Rosario. Se esperan lluvias débiles y lloviznas dispersas durante la madrugada y la mañana, especialmente en zonas periféricas y rurales. El cielo seguirá mayormente cubierto casi todo el día, pero ya sin la fuerza eléctrica ni los vientos fuertes del lunes.

Para el miércoles 20 de agosto finalmente traerá algo de respiro para los santafesinos y rosarinos. Se prevé que el cielo permanezca parcialmente nublado, pero sin lluvias. El sol podría asomarse tímidamente por momentos. Será un buen día para actividades al aire libre después de tanta agua acumulada. El viento se mantendrá leve del sector sur, lo que ayudará que la humedad baje un poco.