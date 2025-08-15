Un jubilado fue sorprendido mientras robaba un queso de un supermercado en Santa Fe

Un jubilado de 75 años fue sorprendido el último jueves mientras intentaba sustraer un trozo de queso de una sucursal de una reconocida cadena de supermercados de la ciudad de Santa Fe.

El episodio ocurrió ayer alrededor de las 11 en un local de la cadena de supermercados El Túnel ubicado en la intersección de General López y Doctor Zavalla, cuando el hombre, que ya había protagonizado hechos similares, fue retenido por el personal de seguridad hasta la llegada de la Policía.

Según relataron testigos y empleados, el jubilado ingresó como lo hacía habitualmente y recorrió las góndolas del local. En el sector de fiambres tomó un pedazo de queso, lo guardó en un bolsillo y se dirigió a la línea de cajas. Su conducta despertó sospechas en el guardia, que lo siguió de cerca.

Al intentar salir sin pagar, fue interceptado y se negó a abonar la mercadería láctea sustraída, reaccionando de forma hostil. De acuerdo con el portal local Aire Digital, el custodio lo redujo en una habitación del comercio mientras aguardaba la llegada de los efectivos policiales.

Sin embargo, no se informó oficialmente de qué tipo de producto derivado del cuajo de la leche se trataba. En cualquier caso, no era la primera vez que sucedía un hecho de esas características: el martes anterior, el mismo hombre había sido reprendido por otro intento de hurto, lo que motivó advertencias por parte del personal de seguridad.

Minutos después, la Policía de la Comisaría Primera acudió al lugar, verificó el estado de salud del jubilado y lo identificó. Tras ser notificado del procedimiento, se retiró sin quedar detenido. Por su parte, los dueños del supermercado resolvieron no radicar la denuncia ante la Fiscalía, considerando el carácter menor de la infracción y la situación social del involucrado.

Denuncian a un conductor de Uber por intento de secuestro en Rosario

Un viaje en Uber terminó en una denuncia por intento de secuestro en la ciudad de Rosario. La madre de la joven afectada relató que el conductor se desvió del recorrido y se dirigió hacia la autopista Rosario-Córdoba, lo que llevó a la mujer a llamarlo y, luego, interceptarlo con la ayuda de la Policía de Santa Fe.

El hecho ocurrió el domingo por la noche, cuando la víctima debía dirigirse desde una vivienda hacia la intersección de Mendoza y Oroño. El viaje fue solicitado por la misma madre y el destino era un punto en la ciudad fácil de llegar, pero el vehículo tomó un trayecto distinto al que indicaba la aplicación.

La mujer, que seguía el trayecto desde su teléfono, la llamó para preguntarle qué pasaba y la joven le respondió que estaba asustada. “Se la llevaba para la ruta, siendo que tenía que dejarla en Mendoza y Oroño”, explicó Luciana Villarreal, madre de la joven en declaraciones radiales y en un posteo de Facebook.

En esa línea, explicó que, al notar el cambio de recorrido, le solicitó a su hija que no cortara la comunicación y que le enviara la ubicación en tiempo real, para poder ir a buscarla y dar con el auto de aplicación. “Mi hija desesperada se quería tirar del auto. Le digo: ‘Hija, tranquila, que yo ya estoy yendo para allá’”, acotó la mujer sobre el momento de mayor tensión.

Luego le avisó que estaba yendo con la Policía, la joven le contó al chofer, y ahí fue cuando frenó el auto. Cuando llegaron los agentes, corroboraron en el dispositivo que la ubicación estaba correctamente colocada. “¿Qué querías hacer?”, habría preguntado el oficial, ante lo cual el conductor insistió en que se trató de un error de trayecto. Los policías requisaron el automóvil y hallaron un machete, sogas y fajas en el baúl.

Según Villarreal, un oficial le dijo que no podían detenerlo porque “no hubo un delito consumado”. No obstante, al momento de radicar la denuncia, le indicaron que podría haberse configurado un caso de presunto secuestro, ya que la pasajera no debía dirigirse hacia esa zona. La joven fue asistida y la denuncia radicada en el Centro Territorial quedó en manos de la fiscalía.