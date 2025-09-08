Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el lunes 8 de septiembre de 2025

Santa Fe y Rosario comienzan la semana con clima típico de primavera.

El lunes 8 de septiembre trae consigo una transición climática en el centro de Argentina, con Santa Fe y Rosario como epicentros de un patrón que combina sol, nubes y algo de viento. La jornada será representativa de la primavera, con fluctuaciones térmicas y un riesgo leve de precipitaciones aisladas.

De acuerdo con especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima seguirá fresca por la mañana, mientras que los termómetros podrían superar los 20 grados por la tarde, lo que generará un contraste notable entre el inicio y el final del día. Este comportamiento afecta tanto a la planificación urbana como a la salud de la población, especialmente en personas sensibles al cambio de estación.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosaio para este lunes

Para Santa Fe, se anticipa una mañana con cielo parcialmente nublado y mínimas cercanas a los ocho grados, mientras que las temperaturas alcanzarían los 21 grados por la tarde, con viento leve del sector noreste. Rosario experimentará condiciones similares, con un leve aumento de la humedad y máximas que rondarían los 18 grados.

Pronóstico de Santa Fe.

El pronóstico indica que el cielo se mantendrá mayormente despejado por la tarde, aunque podrían registrarse intervalos de nubes que no impedirán la presencia del sol, ideal para actividades al aire libre o paseos por espacios verdes.

Pronóstico de Rosario.

¿Cuándo volverá a llover en Santa Fe y Rosario esta semana?

El SMN advierte sobre una baja probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche del lunes, principalmente en Rosario. Los vientos serán leves a moderados, lo que contribuye a la sensación térmica y puede generar algunas ráfagas que afecten la movilidad urbana, especialmente en tránsito pesado y ciclistas.

Recomendaciones del SMN para el clima del lunes