El primer fin de semana de septiembre volverá a ser escenario de frío extremo en algunas zonas de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó la alerta amarilla por frío extremo que afectará a localidades de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, La Rioja y San Luis.

El fenómeno devenido del ingreso de un frente de aire frío proveniente de la Patagonia desplomó las temperaturas mínimas de este jueves en las zonas alcanzadas: con mañanas cercanas a los 0° C, el clima gélido se extenderá hasta el sábado 6 de septiembre, pero de manera atenuada.

"Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas", repasó el organismo meteorológico oficial en su apartado descriptivo.

Los umbrales para determinar la ocurrencia de un evento de frío con temperatura extrema se establecen basándose en el Percentil 10 (P10), tanto para las máximas como mínimas. Estos valores también pueden entenderse como la temperatura por debajo de la cual uno se encuentra dentro del 10% de las más bajas registradas (periodo 1961-2010) en ese lugar.

"Por debajo de esos umbrales, se considera que las temperaturas son extremas y deben tomarse precauciones. El Sistema también utiliza otros percentiles, como el P5 y el P1 que denotan eventos más extremos aún, y son, entre otras cosas, los que definen el pase o no de un nivel de alerta a un nivel más alto", apuntó el SMN.

Alerta por frío extremo: qué dice el pronóstico del tiempo para el primer fin de semana de septiembre 2025

El reporte vespertino del SMN prevé para el viernes 5 de septiembre una jornada sin precipitaciones en la zona central del país, aunque aún afectada por el aire frío de la Patagonia que hizo su ingreso el miércoles.

La Pampa y las localidades del oeste de la provincia de Buenos Aires registrarán temperaturas mínimas de hasta -1° C. En la franja fronteriza de Córdoba y San Luis el mercurio descenderá hasta los -4° C.

En el NOA, la zona cordillerana de Jujuy, Salta y Catamarca iniciará la jornada con hasta -6° C y en la Mesopotamia persisten las alertas por lluvias, siendo el norte de Misiones el territorio más afectado.

Santa Cruz, Chubut y Río Negro finalizarán el viernes con cielo despejado y una máxima de entre 7° C a 11° C.

Pronóstico del tiempo para el AMBA

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y las localidades linderas que integran el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registrarán el viernes 5 de septiembre una temperatura mínima de hasta 3° C y una máxima de hasta 12° C.

Sin chances de lluvias, las condiciones climáticas se mantendrán sin grandes alteraciones durante el sábado 6 y domingo 7.

Viernes 5 de septiembre

Cielo algo nublado

Temperatura mínima: 4° C

Temperatura máxima: 14° C

Sábado 6 de septiembre

Algo nublado

Temperatura mínima: 3° C

Temperatura máxima: 15° C

Domingo 7 de septiembre

Algo nublado

Temperatura mínima: 7° C

Temperatura máxima: 15° C