Nubosidad y temperatura agradable en CABA y el Conurbano: así será el lunes 13 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este fin de semana de abril en Buenos Aires y alrededores. Este lunes 13, el cielo estará parcialmente nublado durante todo el día y la temperatura se encontrará agradable entre una mínima de 17°C y una máxima de 24°C.

El pronóstico del tiempo para los próximos días de la semana en el AMBA, según el SMN

El SMN también adelantó el pronóstico del tiempo para el resto de la semana y confirmó que la temperatura volverá a elevarse levemente con el correr de los días:

Martes 14 : continuará la nubosidad y la temperatura se mantendrá agradable entre los 17°C de mínima y una máxima de 24°C.

: continuará la nubosidad y la temperatura se mantendrá agradable entre los 17°C de mínima y una máxima de 24°C. Miércoles 15: el cielo estará mayormente nublado y la temperatura se ubicará entre los de 18°C y una máxima de 24°C.

Cómo será el otoño 2026 en Argentina: proyectan temperaturas y lluvias por encima de las cifras habituales

El SMN publicó su pronóstico climático trimestral para el período abril-junio de 2026 y el panorama que describe se aleja de un otoño típico. El organismo oficial anticipó que las temperaturas serán superiores a lo normal durante toda la estación en amplias zonas del territorio nacional, con mayor intensidad en el Litoral, el Noreste y la región central del país.



En materia de precipitaciones, las zonas con mayor probabilidad de registrar lluvias por encima de lo habitual son el NOA, Córdoba, el oeste de Santa Fe, el este de San Luis y el centro-este de la provincia de Buenos Aires, incluido el AMBA, donde la probabilidad de superar el rango histórico normal —que ronda los 800 mm acumulados entre abril y junio— es superior al 50%.

Este escenario se configura tras un marzo que dejó marcas históricas en varias ciudades: Azul acumuló 367 mm, superando el récord anterior de 2002; Olavarría registró su marzo más lluvioso desde 1987; y Metán cerró el primer trimestre con más de 1.000 mm acumulados.

Frente a ese antecedente, el SMN advierte sobre un riesgo elevado de anegamientos en las regiones que ya llegan a la nueva estación con suelos saturados. Al mismo tiempo, el organismo espera que haya condiciones más secas en el extremo oeste del NOA. En el resto del país, el pronóstico indica valores normales o superiores a los históricos tanto en temperatura como en precipitaciones, sin excepción.

El informe fue elaborado a partir de modelos climáticos globales y estadísticos nacionales, pero solo indica tendencias probabilísticas para el conjunto del trimestre. "El pronóstico no indica valores exactos de lluvia o temperatura, ni su variabilidad día a día. Es una guía de tendencias predominantes para todo el trimestre”, insistió el SMN.