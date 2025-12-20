Llegan las 48 horas cruciales para Argentina: lluvias y ráfagas de viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el desenlace de las próximas 48 horas, que serán cruciales para Argentina en materia climática.

Según el reporte actualizado este viernes, dos sistemas de tormentas desembarcarán el sábado 20 de diciembre en el norte del territorio, dejando abundante caída de agua y ráfagas de viento de hasta 90 km/h en las zonas más afectadas.

¿Cuáles serán las provincias más afectadas por las tormentas este fin de semana?

El sábado 20 de diciembre distintas localidades de la provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba y Santiago del Estero transitarán la jornada bajo alerta naranja por el impacto de fuertes tormentas.

Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm, que pueden ser superados en forma puntual, según puntualizó el SMN.

Desde el organismo nacional instan a seguir las instrucciones de las autoridades locales, mantener la calma y salir sólo de ser necesario. "Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación", sumó.

En paralelo, otras pueblos y ciudades de Salta, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, San Luis, La Pampa y provincia de Buenos Aires se mantendrán bajo alerta amarilla por lluvias abundantes.

El domingo 21, inicio del verano calendario 2025, el frente de tormentas intensas se trasladará hacia Corrientes y extremo sur de Chaco. Ambas zonas bajo el sistema de alerta naranja, registrarán precipitaciones localmente severas, frecuente actividad eléctrica y altas chances de granizo ocasional.

Por su parte, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Corrientes y Misiones serán escenario de lluvias de un caudal superior a la media. Se prevén valores acumulados entre 30 y 70 mm, que podrán ser superados en forma puntual.