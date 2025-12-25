Hasta cuándo llueve: el pronóstico para la Navidad en Santa Fe y Rosario hoy, jueves 25 de diciembre de 2025

La postal climática de este jueves 25 de diciembre de Navidad en el centro de la provincia de Santa Fe combina lo peor del verano: humedad alta, temperaturas que superan los 30 grados y lluvias que aparecen y desaparecen sin aviso. Tanto en Rosario como en la capital provincial, el día arranca con condiciones inestables que obligan a mirar el cielo antes de salir.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones no serán persistentes, pero sí lo suficientemente molestas como para alterar planes al aire libre en una jornada típicamente festiva.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para el jueves de Navidad 2025

En la ciudad de la bandera, el jueves empieza con probabilidad de lluvias y tormentas durante la mañana, con valores estimados entre el 10% y el 40%. La temperatura mínima ronda los 19°, pero el termómetro sube rápidamente hasta una máxima de 32°.

Hacia la tarde, el pronóstico indica una mejora temporaria: no se esperan lluvias y el calor se vuelve protagonista. Recién por la noche el cielo se mantiene mayormente nublado, aunque sin precipitaciones relevantes. El viento sopla leve a moderado, lo que no alcanza a aliviar la sensación térmica.

Pronóstico de Rosario.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para el jueves de Navidad 2025

En la capital provincial, el escenario es similar, pero con mayor carga de humedad desde el inicio del día. La mañana del jueves presenta una probabilidad de lluvias de entre el 40% y el 70%, con una mínima elevada de 24°, algo poco habitual incluso para diciembre.

Durante la tarde, el tiempo mejora y la temperatura trepa hasta los 32°, sin lluvias previstas. Por la noche, el cielo se mantiene parcialmente nublado y estable. El viento será leve, lo que refuerza la sensación de calor persistente.

Pronóstico de Santa Fe.

Pronóstico del tiempo: ¿Hasta cuándo llueve y qué esperar para el viernes?

Las lluvias se concentran principalmente en la mañana del jueves 25. A partir del mediodía, tanto en Rosario como en Santa Fe, el pronóstico marca una mejora, aunque no definitiva. El viernes 26 se perfila caluroso y mayormente estable, con máximas que podrían llegar a los 34°, sin lluvias significativas en el horizonte inmediato.

Otras recomendaciones del SMN para el clima de este jueves