Hasta cuándo llueve: el pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario hoy, lunes 30 de marzo de 2026

Santa Fe soleado.

Luego de varios días marcados por tormentas y alta humedad, el tiempo comienza a estabilizarse en Rosario y Santa Fe. El lunes 30 se presenta como una jornada de transición, donde la lluvia pierde protagonismo pero el calor gana terreno.

El cambio responde al desplazamiento definitivo del sistema de inestabilidad que afectó la región durante el fin de semana. La mejora iba a consolidarse entre domingo y lunes, aunque con condiciones todavía variables.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario para este lunes

En la ciudad del monumento a la bandera, el lunes se espera una temperatura máxima de 31° y una mínima de 22°, con cielo mayormente nublado y apenas una baja probabilidad de lluvias aisladas (entre 0% y 10% hacia la noche).

En la ciudad de Santa Fe, el calor será aún más intenso: la máxima alcanzará los 34°, con una mínima de 23°. Las probabilidades de precipitaciones también serán muy bajas, lo que confirma el fin del período de tormentas al menos en el corto plazo.

Pronóstico de Santa Fe.

El dato central del pronóstico es que las lluvias quedaron atrás. Sin embargo, el alivio no será completo: la humedad acumulada tras varios días de tormentas genera un ambiente pesado, con sensaciones térmicas elevadas.

Este patrón no es nuevo. El cierre de marzo suele combinar calor tardío con episodios de lluvias intensas, una dinámica típica del litoral argentino en plena transición estacional. En ese sentido, la mejora del lunes no implica estabilidad absoluta, sino una pausa dentro de un esquema climático cambiante.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones para el clima del lunes

Aprovechá la mejora del clima .

. Usá protector solar: aunque haya nubes, el sol ya vuelve a pegar fuerte.

aunque haya nubes, el sol ya vuelve a pegar fuerte. Hidratate bien: la combinación de calor + humedad puede generar cansancio.

la combinación de calor + humedad puede generar cansancio. Vestite liviano: temperaturas cercanas o superiores a los 30°.

temperaturas cercanas o superiores a los 30°. Tené en cuenta la humedad: la sensación térmica puede ser más alta de lo que marca el termómetro.

la sensación térmica puede ser más alta de lo que marca el termómetro. Buscá sombra en horarios pico (12 a 16): el calor se va a sentir más intenso.

el calor se va a sentir más intenso. Usá repelente si estás al aire libre: después de la lluvia suelen aparecer más mosquitos.

después de la lluvia suelen aparecer más mosquitos. No te confíes del todo: aunque baja la probabilidad, puede haber algo de nubosidad o cambios leves.

aunque baja la probabilidad, puede haber algo de nubosidad o cambios leves. Buen día para moverte: ideal para caminar, hacer ejercicio o retomar planes post lluvias.

Pronóstico extendido: ¿Qué puede pasar en los próximos días?

El pronóstico extendido del SMN sugiere que las temperaturas seguirán altas en el inicio de la semana, con máximas por encima de los 30°. Si bien no hay lluvias significativas a la vista inmediata, no se descartan nuevos episodios de inestabilidad hacia los próximos días.