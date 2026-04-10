Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el viernes 10 de abril de 2026

Rosario soleado.

El tiempo en el centro-este del país ofrece un respiro este viernes 10 de abril de 2026. Tanto en Santa Fe capital como en Rosario, la jornada se perfila con condiciones estables, cielos despejados y temperaturas moderadas, en línea con un otoño que todavía no muestra su cara más cruda.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viernes será ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, el panorama empezará a cambiar hacia el sábado, con aumento de nubosidad e inestabilidad.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este viernes

En la capital provincial, la temperatura mínima se ubicará en torno a los 15°, mientras que la máxima alcanzará los 22°. El cielo se mantendrá mayormente despejado durante toda la jornada, con probabilidades de precipitación prácticamente nulas.

Rosario presentará condiciones similares, aunque con una leve diferencia térmica: la mínima será de 12° y la máxima llegará a los 24°. El día también estará dominado por el sol, sin lluvias previstas y con viento leve, lo que refuerza la sensación de confort.

Pronóstico de Santa Fe.

Este tipo de jornadas otoñales, con mañanas frescas y tardes templadas, son típicas de abril en la región pampeana, antes de la llegada más firme de masas de aire frío.

Pronóstico extendido: ¿cómo seguirá el clima este fin de semana en Santa Fe y Rosario?

El sábado marcará un quiebre en la estabilidad. En Santa Fe se espera un aumento significativo de la nubosidad, con probabilidades de lluvia que oscilarán entre el 10% y el 40% durante la tarde.

En Rosario, el escenario será parecido: cielo mayormente nublado y posibilidad de precipitaciones leves hacia el final del día. Las temperaturas se mantendrán estables, con máximas cercanas a los 24°, pero con menor presencia solar.

Este cambio responde al ingreso de un sistema frontal débil, algo habitual en esta época del año, que genera condiciones variables pero no necesariamente eventos intensos.

Pronóstico de Rosario.

Para el domingo, el clima tenderá a mejorar parcialmente en ambas ciudades. En Santa Fe, se prevé una máxima de 27° con cielo parcialmente nublado, mientras que rondará los 26° en Rosario.

No se esperan lluvias, aunque persistirá la nubosidad en algunos tramos del día. Será una jornada más cálida, pero lejos de los picos de calor del verano.

Las recomendaciones para el clima del viernes