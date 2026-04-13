Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el lunes 13 de abril

Lunes inestable en Córdoba con alta probabilidad de lluvias

El clima, el pronóstico del tiempo y el clima en Córdoba vuelven a concentrar la atención en el inicio de la semana. Para este lunes 13 de abril, se anticipa una jornada con mayor inestabilidad, marcada por la presencia de lluvias y temperaturas moderadas.

Clima en Córdoba hoy: temperaturas y condiciones previstas

El clima en Córdoba para este lunes presentará condiciones mayormente inestables desde las primeras horas. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 16 grados, mientras que la máxima alcanzará los 24 grados, manteniendo un ambiente cálido a templado.

La probabilidad de precipitaciones será elevada, con un 70%, lo que configura un escenario propicio para lluvias a lo largo de toda la jornada. Este contexto responde a la presencia de humedad en la región, que favorece el desarrollo de nubosidad y fenómenos asociados.

En cuanto al viento, se espera que sople leve desde el sector noreste, con una velocidad cercana a los 4 km/h. Esta circulación no generará cambios significativos en la temperatura, que se mantendrá estable dentro de los valores previstos.

Pronóstico del tiempo: evolución del clima durante el lunes

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, las lluvias podrían comenzar durante la mañana y extenderse de manera intermitente hacia la tarde y la noche. Este comportamiento sugiere una jornada con cielo mayormente cubierto y baja amplitud térmica.

Las precipitaciones no necesariamente serán constantes, pero sí probables en distintos momentos del día. Esta dinámica genera un panorama variable, donde las condiciones pueden alternar entre lluvias débiles y períodos de mejora temporaria.

A pesar de la inestabilidad, no se prevén cambios bruscos en la temperatura. La presencia de nubosidad y precipitaciones contribuye a mantener valores térmicos moderados, sin descensos abruptos ni ascensos pronunciados.

Temperaturas moderadas y ambiente húmedo durante toda la jornada

Clima en Córdoba el lunes 13 de abril: jornada inestable y con lluvias

El clima en Córdoba para este lunes 13 de abril estará dominado por la inestabilidad, con lluvias probables tanto en horas de la mañana como hacia el cierre del día. Esta continuidad en las precipitaciones marca una diferencia respecto a jornadas previas más estables.

El ambiente se mantendrá cálido a templado, con escasa variación térmica a lo largo del día. La combinación de humedad, nubosidad y viento leve configura un escenario típico de transición estacional.

En síntesis, el pronóstico del tiempo indica un lunes con protagonismo de las lluvias, sin eventos extremos pero con condiciones que invitan a la precaución. El clima se presentará dentro de parámetros habituales para abril, aunque con mayor presencia de inestabilidad en comparación con días anteriores.