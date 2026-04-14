Alerta por tormentas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, martes 14 de abril de 2026

Lluvias.

La jornada de este martes 14 de abril de 2026 arranca bajo alerta meteorológica en buena parte de la provincia de Santa Fe. Tanto Rosario como la capital provincial registran condiciones de inestabilidad, con lluvias y tormentas que se alternan a lo largo del día y podrían intensificarse en algunos momentos.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones se mantendrán con probabilidades variables, acompañadas por ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h en algunos sectores. En este sentido, especialistas recomiendan seguir de cerca los reportes oficiales y tomar precauciones.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este martes

En la ciudad del monumento a la bandera, el día se presenta mayormente nublado, con tormentas aisladas durante la mañana y la tarde. Las probabilidades de precipitación oscilan entre el 10% y el 40%, con mejoras temporarias hacia la noche.

La temperatura se mantiene estable, con una máxima de 25° y una mínima de 17°. Sin embargo, el viento será un factor a tener en cuenta: aunque no se esperan ráfagas intensas durante todo el día, sí podrían registrarse momentos puntuales de mayor intensidad.

Pronóstico de Rosario.

Cómo sigue el clima en Santa Fe para este martes

El panorama en la ciudad de Santa Fe es más complejo. Durante la mañana y la tarde, se esperan tormentas con probabilidades de lluvia que alcanzan hasta el 70%, lo que marca una diferencia respecto a Rosario.

Las temperaturas también se ubican en torno a los 25° de máxima y 19° de mínima, pero el protagonismo lo tienen las precipitaciones y las ráfagas de viento, que podrían intensificarse especialmente hacia la tarde-noche.

Pronóstico de Santa Fe.

Las recomendaciones para las tormentas del martes en Santa Fe y Rosario

Evitá salir si no es necesario , especialmente durante los picos de tormenta y ráfagas fuertes.

, especialmente durante los picos de tormenta y ráfagas fuertes. No te refugies bajo árboles o estructuras inestables , ya que pueden caer por el viento.

, ya que pueden caer por el viento. Asegurá objetos en balcones, patios y terrazas (macetas, muebles livianos, chapas).

(macetas, muebles livianos, chapas). Desconectá electrodomésticos sensibles para evitar daños por cortes o picos de tensión.

para evitar daños por cortes o picos de tensión. Mantené desagües y canaletas limpios , así evitás anegamientos.

, así evitás anegamientos. No circules por calles inundadas , aunque parezcan poco profundas.

, aunque parezcan poco profundas. Si manejás, reducí la velocidad y encendé las luces bajas .

. Tené a mano una linterna y el celular cargado ante posibles cortes de luz.

ante posibles cortes de luz. Evitá actividades al aire libre , especialmente deportes o traslados largos.

, especialmente deportes o traslados largos. Seguí los reportes oficiales del SMN para actualizaciones en tiempo real.

Pronóstico extendido: ¿qué esperar en las próximas horas en Santa Fe y Rosario?

Para ambas ciudades, el miércoles anticipa una continuidad de la inestabilidad, con lluvias y tormentas durante buena parte del día. Recién hacia el jueves se prevé una mejora más sostenida, con menor probabilidad de precipitaciones.