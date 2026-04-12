Importante local de accesorios cerró sus puertas.

En medio de la crisis económica que produjo el gobierno de Javier Milei con sus políticas, un importante comercio de accesorios cerró sus puertas y sus dueños apuntaron contra la caída del consumo.

Se trata de Accesorios Terminal, que puso fin a su local en Funes, Santa Fe. Lo llamativo es que los propietarios habían apostado a este comercio hace menos de un año y en un punto estratégico del corredor céntrico, ya que estaba ubicado en Hipólito Yrigoyen 2244, una de las calles comerciales más transitadas de la zona.

"Finalmente tomamos la decisión de cerrar, a nuestro pesar, porque fue una apuesta importante en la que invertimos mucho. Le dimos un tiempo prudencial de diez meses, pero tenemos una estructura grande y no podemos sostener pérdidas, sobre todo en el contexto actual, donde hay un claro deterioro del consumo", señaló Jazmín Oliveri, socia de la firma al medio InfoFunes.

En ese sentido, recalcó: "Aumentan los costos fijos, como el alquiler y los servicios, pero el consumo no acompaña. Ante eso, tuvimos que tomar la decisión de cortar por lo sano".

La empresa nació en Rosario donde tiene cuatro locales, y desde hace mucho tiempo que querían expandirse por fuera de la ciudad. "Hace años que veníamos pensando en Funes, pero siempre lo postergábamos. La logística, la distancia, las otras aperturas. Pero este año dijimos: es ahora o nunca”, había expresado la dueña en julio de 2025.

“Nos gustó mucho la zona. Tiene un gran potencial de crecimiento. Quizás no se vean los resultados de inmediato, pero lo pensamos como una inversión a futuro", sumó en aquel momento. Sin embargo, tras 10 meses, el negocio no fue rentable y ya no se pudo mantener en pie.

Qué pasará con Accesorios Terminal tras el cierre

La empresa nació en 2010 cuando adquirieron una sociedad ya en funcionamiento dedicada a la venta de celulares y a los locales le sumaron insumos y accesorios. Tras el cierre en Funes, continuarán operando con sus cuatro locales en Rosario.

"El cierre no implica el fin del proyecto, sino una reconfiguración. Estamos trabajando en nuevos desarrollos y en mejorar nuestra propuesta comercial", destacó Oliveri, socia de la firma junto a su hermano Juan Manuel Oliveri y su marido Pablo Chaparro. En esa línea, recalcó que proyectan reforzar su canal de ventas online y encarar un proceso de rebranding de la marca a mediano plazo.