Alerta por frío intenso: cuándo será el cambio de tiempo en el AMBA

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuarán los días nublados y los climas cálidos hasta el fin de semana, donde sí se esperan precipitaciones.

Para el SMN, la jornada de este miércoles estará nublada en su gran mayoría, aunque con menor nubosidad durante la tarde. La temperatura mínima fue de 14°C y la máxima alcanzaría los 24°C. Este jueves, el pronóstico anticipa que durante la madrugada y la mañana, el cielo estará completamente cubierto con una probabilidad del 10% de precipitaciones y una temperatura mínima de 16°C.

Por el contrario, el viernes será el día más caluroso con una temperatura máxima de 26°C y una mínima de 16°C. El cielo estará mayormente nublado y existirán chances -bajas- de lluvias durante toda la jornada.

“El frente frío avanza desde el sur de la región pampeana hacia el norte, provocando tormentas de variada intensidad. Este cambio no solo traerá lluvias más organizadas y generalizadas, sino también un marcado descenso de temperatura que pondrá fin al período de ambiente cálido y húmedo", explicaron desde el sitio especializado Meteored.

El fin de semana, por otro lado, están previstas tormentas aisladas en la mañana y en la tarde del sábado, con un descenso de la temperatura a los 18°C de mínima y 20°C de máxima. Mientras que el domingo la mínima será de 11°C y la temperatura máxima de 17°C.

Las alertas amarillas en todo el país

Aunque en el AMBA se esperan fríos intensos y posibles lluvias hacia el fin de semana, el SMN emitió este miércoles diversas alertas amarillas por tormentas en diferentes provincias. Entre ellas, se destacan: Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Provincia de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro.

Para este tipo de alertas desde la entidad recomiendan no sacar la basura y retirar los objetos que impidan que se escurra el agua. También tratar de evitar las actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad ni permanecer en playas, ríos, lagunas o piscinas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, dicha alerta amarilla por tormentas afectará este jueves a Formosa, Salta, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Mendoza, Buenos Aires, La Pampa y Río Negro.

Además, habrá una segunda alerta amarilla por viento Zonda al sur de Mendoza, por lo que se pide asegurar cualquier elemento que pueda volarse, estar lejos de árboles y no estacionar autos debajo de ellos. También se recomienda mantener cerrado el hogar de la manera más hermética posible.