Alerta chaparrones: a qué hora vuelve a llover este domingo 5 de octubre en Buenos Aires

Luego de una fuerte tormenta que azotó al AMBA este domingo 5 de octubre por la madrugada, el cielo parecía despejarse. Sin embargo, hacia el mediodía la nubosidad regresó y el Servicio Meteorológico Nacional anunció la vuelta de las lluvias con fuertes chaparrones.
A qué hora llueve en Buenos Aires este domingo 5 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica fuertes chaparrones para esta tarde del 5 de octubre en Buenos Aires. El AMBA amaneció con el cielo nublado y lluvias aisladas, luego de las tormentas de la madrugada. Hacia las 10 AM el tiempo parecía mejorar en la ciudad y sus alrededores, pero para la hora del almuerzo la nubosidad regresó.
Hacia la noche del domingo las condiciones prometen mejorar, con 40% de probabilidades de lluvias aisladas y débiles. La temperatura rondará los 24°C, un descenso que se siente sobre todo en el aumento de los vientos provenientes del sur con respecto a la jornada del sábado, y hacia la noche caerá a los 16°C.
Este domingo 5 de octubre es ideal para descansar en casa y no planificar grandes salidas al aire libre. Sobre todo por las ráfajas que el Servicio Meteorológico Nacional pronostica hacia la tarde, entre 42-50 km/h, y que irán en aumento a la noche, 51-59 km/h. Si bien no se trata de vientos fuertes ni mucho menos alarmantes, no son favorables para paseos por parques, entre otros.
Pronóstico del tiempo extendido en Buenos Aires
- Lunes: se prevé cielo parcialmente a algo nublado, vientos del sur rotando al sudoeste y las marcas térmicas irán de los 9 a los 18 grados, por lo que será el día más fresco de toda la semana.
- Martes: se anuncia cielo ligeramente a algo nublado, vientos del oeste y los termómetros se ubicarán entre los 9 y los 22 grados.
- Miércoles: se espera cielo algo nublado y vientos del noroeste, con una temperatura mínima de 11 grados y un máxima de 25.
- Jueves: se prevé cielo algo nublado, vientos del norte y las marcas térmicas irán de los 14 a los 26 grados.
- Viernes: se anuncia cielo parcialmente nublado, vientos del norte y los termómetros se ubicarán entre los 15 y los 27 grados, por lo que será de los días más calurosos de toda la semana.
- Sábado: se espera cielo algo a parcialmente nublado y vientos del norte cambiando al sudoeste, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 27, en otra jornada de intenso calor.