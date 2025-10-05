Alerta chaparrones: a qué hora vuelve a llover este domingo 5 de octubre en Buenos Aires.

Luego de una fuerte tormenta que azotó al AMBA este domingo 5 de octubre por la madrugada, el cielo parecía despejarse. Sin embargo, hacia el mediodía la nubosidad regresó y el Servicio Meteorológico Nacional anunció la vuelta de las lluvias con fuertes chaparrones.

A qué hora llueve en Buenos Aires este domingo 5 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica fuertes chaparrones para esta tarde del 5 de octubre en Buenos Aires. El AMBA amaneció con el cielo nublado y lluvias aisladas, luego de las tormentas de la madrugada. Hacia las 10 AM el tiempo parecía mejorar en la ciudad y sus alrededores, pero para la hora del almuerzo la nubosidad regresó.

El Servicio Meteorólogico Nacional anuncia chaparrones para esta tarde del domingo 5 de octubre.

Hacia la noche del domingo las condiciones prometen mejorar, con 40% de probabilidades de lluvias aisladas y débiles. La temperatura rondará los 24°C, un descenso que se siente sobre todo en el aumento de los vientos provenientes del sur con respecto a la jornada del sábado, y hacia la noche caerá a los 16°C.

Este domingo 5 de octubre es ideal para descansar en casa y no planificar grandes salidas al aire libre. Sobre todo por las ráfajas que el Servicio Meteorológico Nacional pronostica hacia la tarde, entre 42-50 km/h, y que irán en aumento a la noche, 51-59 km/h. Si bien no se trata de vientos fuertes ni mucho menos alarmantes, no son favorables para paseos por parques, entre otros.

Pronóstico del tiempo extendido en Buenos Aires