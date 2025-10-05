La semana arranca con lluvias en la Ciudad y alrededores.

El domingo arrancó con lluvias en Capital Federal y sus alrededores. De acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, el mal tiempo continuará durante la jornada y se expandirá al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En ese sentido, las precipitaciones trajeron algo de alivio después de las elevadas marcas térmicas para esta época del año. Sin embargo, con el correr de los días las temperaturas irán en aumento hasta quedar cerca de los 30 grados, aunque al estar nublado permitirá ser más llevadero el clima.

Por lo tanto, serán jornadas ideales para disfrutar al aire libre, aunque con los cuidados necesarios para evitar golpes de calor, sobre todo en adultos mayores y niños pequeños.

Para lo que queda del domingo se esperan chaparrones y luego tormentas aisladas, además de vientos del sur, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 21.

Día por día: el pronóstico del tiempo para Buenos Aires esta semana