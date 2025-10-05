El domingo arrancó con lluvias en Capital Federal y sus alrededores. De acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, el mal tiempo continuará durante la jornada y se expandirá al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En ese sentido, las precipitaciones trajeron algo de alivio después de las elevadas marcas térmicas para esta época del año. Sin embargo, con el correr de los días las temperaturas irán en aumento hasta quedar cerca de los 30 grados, aunque al estar nublado permitirá ser más llevadero el clima.
Por lo tanto, serán jornadas ideales para disfrutar al aire libre, aunque con los cuidados necesarios para evitar golpes de calor, sobre todo en adultos mayores y niños pequeños.
Para lo que queda del domingo se esperan chaparrones y luego tormentas aisladas, además de vientos del sur, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 21.
Día por día: el pronóstico del tiempo para Buenos Aires esta semana
- Lunes: se prevé cielo parcialmente a algo nublado, vientos del sur rotando al sudoeste y las marcas térmicas irán de los 9 a los 18 grados, por lo que será el día más fresco de toda la semana.
- Martes: se anuncia cielo ligeramente a algo nublado, vientos del oeste y los termómetros se ubicarán entre los 9 y los 22 grados.
- Miércoles: se espera cielo algo nublado y vientos del noroeste, con una temperatura mínima de 11 grados y un máxima de 25.
- Jueves: se prevé cielo algo nublado, vientos del norte y las marcas térmicas irán de los 14 a los 26 grados.
- Viernes: se anuncia cielo parcialmente nublado, vientos del norte y los termómetros se ubicarán entre los 15 y los 27 grados, por lo que será de los días más calurosos de toda la semana.
- Sábado: se espera cielo algo a parcialmente nublado y vientos del norte cambiando al sudoeste, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 27, en otra jornada de intenso calor.