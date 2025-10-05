Franco Colapinto terminó 16° en Singapur, perjudicado por la estrategia de Alpine

Durísimo trabajo para Colapinto desde atrás en Singapur.

Franco Colapinto largó 16° con el Alpine y terminó en la misma posición en el Gran Premio de Singapur 2025 de la Fórmula 1, luego de una floja clasificación. El piloto argentino de 22 años no pudo superar la Q1 el sábado y partió nuevamente desde atrás en uno de los autódromos más complejos de la máxima categoría del automovilismo mundial, con mucho calor, humedad y poco espacio para los sobrepasos. En tanto, su compañero de Alpine, Pierre Gasly, salió desde los boxes en el 19° lugar y culminó último.

El resumen de la carrera de Colapinto en Singapur

El pilarense largó muy bien, ya que pasó de 16° a 13° en la primera vuelta. Franco mantuvo un buen ritmo, aprovechó el DRS en sus zonas e ingresó a los boxes por primera vez en la vuelta 16. La parada duró 2.7 segundos, un tiempo normal, para colocar entonces los neumáticos medios. Sin embargo, como suele suceder, con el transcurrir de las vueltas quedó la sensación de que la estrategia no fue buena: el monozplaza se cayó igualmente hacia la mitad de la final y el ex Williams quedó "tapado" por otros coches que salieron de los pits por delante de él. De hecho, en el giro 45, Nico Hulkenberg quiso superar a "Fran" con el Sauber y casi se lo lleva por delante, por lo que el corredor alemán se fue de la pista y se retrasó demasiado.

Alpine apostó todo a una probable entrada del Safety Car (Auto de Seguridad) ante un eventual choque o despiste, pero la fortuna no estuvo de su lado en este caso y Colapinto tuvo que aguantar 46 giros con las mismas gomas. Por ende, su velocidad fue decayendo y, pese a que estaba 12° en un momento, sobre el final aquellos que estaban con neumáticos nuevos lo superaron y culminó 16°, en el mismo puesto en el que había salido desde la parrilla.

Las posiciones finales del GP de Singapur 2025 de la Fórmula 1

George Russell (Mercedes). Max Verstappen (Red Bull). Lando Norris (McLaren). Oscar Piastri (McLaren). Andrea Antonelli (Mercedes). Charles Leclerc (Ferrari). Lewis Hamilton (Ferrari). Fernando Alonso (Aston Martin). Oliver Bearman (Haas). Carlos Sainz Jr. (Williams). Isack Hadjar (Racing Bulls). Yuki Tsunoda (Red Bull). Lance Stroll (Aston Martin). Alexander Albon (Williams). Liam Lawson (Racing Bulls). Franco Colapinto (Alpine). Gabriel Bortoleto (Sauber). Esteban Ocon (Haas). Nico Hulkenberg (Sauber). Pierre Gasly (Alpine).

Las carreras que le restan a Colapinto con Alpine en 2025

GP de Estados Unidos - Domingo 19 de octubre a las 16 horas de Argentina.

GP de México - 26 de octubre a las 17.

GP de Brasil - 9 de noviembre a las 14.

GP de Las Vegas (Estados Unidos) - 23 de noviembre a la 1.

GP de Qatar - 30 de noviembre a las 13.

GP de Abu Dhabi - 7 de diciembre a las 10.

¿Cómo salió Colapinto en sus carreras con Alpine?