Un fuerte temporal, que incluyó lluvias intensas, caída de granizo y ráfagas de viento, afectó durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo a las provincias de Córdoba y Santa Fe. Hasta el momento, no se informaron heridos ni daños estructurales graves.

Las redes se llenaron de mensajes de vecinos que no salían de su asombro y publicaron las fotos y videos relacionados con los trozos de hielo que cayeron durante la madrugada. Varios de ellos del tamaño de una pelota de tenis.

Esto ocurrió en las ciudades de Bulnes y Río Cuarto, en la zona sur del territorio cordobés. "Ahora hay una densa calma, pero hace instantes cayó una pedrada bastante importante. En la localidad estamos sin luz y observando si puede repetirse", afirmó Rubén Máspero, intendente de Bulnes, esta mañana.

En declaraciones para Cadena 3, el jefe comunal subrayó el "tamaño importante de las piedras caídas" y remarcó que "gracias a Dios, el granizo no vino acompañado de un viento muy fuerte, porque las consecuencias podrían haber sido mucho peores". En la ciudad de Laboulaye también se reportó caída de piedras, aunque de menor tamaño.

Mientras que desde la localidad santafesina de Venado Tuerto también reportaron la caída de un "granizo inédito de gran tamaño", que llegó a tapar el suelo de casi toda la ciudad. Además, indicaron que el fenómeno climático estuvo acompañada de fuertes ráfagas de viento.

A pesar de que se esperaba que la inestabilidad continúe durante el día de hoy, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) solo alertó por fuertes ráfagas de viento para este domingo en Buenos Aires. “El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 75 km/h”, expresaron.

Pronóstico extendido: ¿hasta cuándo llueve en Santa Fe y Rosario?

En Santa Fe, el pronóstico indica tormentas con alta probabilidad para el domingo 5. Además, la previsión por hora muestra “chubascos tormentosos". Todo esto sugiere que las lluvias podrían persistir hasta buena parte de la mañana y parte de la tarde, pero perderá intensidad hacia la noche.

En Rosario, el pronóstico también apuntan a precipitaciones durante el domingo, con tormentas generalizadas. Las probabilidades de lluvias densas sugieren que el episodio más significativo ocurrió durante la madrugada y la mañana, para luego ir disipándose hacia la tarde-noche.

Para el comienzo de la semana, el SMN anuncia un lunes con cielo parcialmente nublado con 22ºC de máxima mientras que desde el martes hasta el jueves estará algo nublado con temperaturas que irán en aumento hasta alcanzar los 30ºC en la capital de la provincia.

Córdoba: pronóstico extendido tras las tormentas

El clima acompañará este domingo a los cordobeses, con una jornada templada, agradable y sin lluvias a la vista, luego de la tormenta que azotó a la madrugada a distintos sectores de la capital provincial y alrededores.

Según el SMN, se espera una máxima de 24°C y una mínima de 14°C, con cielo parcialmente nublado y vientos del norte que soplarán entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h durante la tarde.

Para el lunes, las condiciones se mantendrán similares: cielo algo nublado, sin probabilidad de precipitaciones y temperaturas que oscilarán entre los 12°C y 22°C. El viento continuará soplando del norte, aunque con menor intensidad.

A partir del martes, el tiempo mejorará aún más, con jornadas soleadas y un paulatino aumento de la temperatura. La máxima alcanzará los 26°C, y el ascenso continuará durante la semana hasta llegar a valores cercanos a los 33°C entre jueves y sábado.