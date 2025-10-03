Ataque de furia en Córdoba: quiso pagar el boleto en efectivo, se lo negaron y destrozó el colectivo

Momentos de caos y tensión se vivieron en una unidad de la línea 11 de Coniferal en la ciudad de Córdoba. Un hombre de 40 años se entregó a la Policía tras un ataque de furia: el pasajero subió a un colectivo, quiso pagar el boleto con dinero en efectivo, pero ante la negativa del chofer, tomó el martillo de emergencias y rompió todas las ventanillas, provocando destrozos.

El violento episodio tuvo lugar este jueves en horas de la mañana. El pasajero tomó el colectivo en la parada ubicada sobre el boulevard Illia al 600 en el barrio de Nueva Córdoba y pretendió abonar el boleto con billetes, algo que no está permitido porque el sistema de transporte urbano provincial solo admite el uso de la tarjeta RedBus y la SUBE.

El chofer le comunicó que no podía aceptar los billetes y, tras una breve discusión, el hombre liberó su furia: arrancó el martillo de emergencia que se encontraba dentro de la unidad y destrozó las ventanillas y la puerta, causando que los vidrios estallaran y se esparcieran por todo el lugar.

De inmediato, el chofer reaccionó y activó el botón antipánico, lo que provocó que a los pocos segundos patrullas de la Policía de Córdoba acudieran al lugar. Minutos después, el pasajero se entregó a las fuerzas de seguridad.

Según precisó el comisario Claudio Jiménez a ElDoce.tv, el agresor sufrió heridas cortantes en las manos producto de los golpes contra los vidrios y tuvo que ser atendido en el sitio por médicos del servicio de emergencia. Luego, quedó detenido y a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

En tanto, se informó que ni el chofer del colectivo ni el resto de los pasajeros resultaron heridos luego de la agresión, aunque padecieron momentos de tensión y pánico por el accionar del hombre.

Córdoba: adolescentes apedrearon un colectivo y destrozaron la ventanilla

Otro violento episodio se registró en barrio Villa Unión, también en territorio cordobés. Cuatro adolescentes de entre 13 y 14 años apedrearon un colectivo urbano de la empresa Coniferal que circulaba por avenida Don Bosco al 4.600.

El ataque provocó la rotura de la ventanilla del conductor de la unidad mientras cumplía con su recorrido habitual. El hecho ocurrió en horas de la tarde del miércoles y generó gran preocupación entre los pasajeros que viajaban en el interno.

La Policía provincial montó un operativo en la zona y, con el seguimiento de las cámaras, los agentes encontraron a los agresores en el cruce de Félix de Zuñiga y Alto Alegre. Allí fueron detenidos y trasladados a sede policial. Los cuatro menores quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras se investigan las circunstancias en las que se produjo el hecho que puso en riesgo la seguridad de los pasajeros.