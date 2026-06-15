El productor que se bajó a último momento del helicóptero en el que murió Gaspi: "No sé qué hacer en este momento"

El productor musical brasilero Victor WAO tenía programado subirse a uno de los dos helicópteros que chocó este domingo en Río de Janeiro y provocó la muerte de seis personas, entre ellos el youtuber argentino Gaspi, el cantante estadounidense Oliver Tree, el cineasta argentino Lucas Vignale y el productor brasilero Lucas Frota. Sin embargo, a último momento decidió no viajar con ellos y realizar el trayecto hacia Angra dos Reis en auto.

"Se suponía que yo iba a ir contigo en ese helicóptero, y no fui en el último segundo. Me dijiste que, como estaba asustado, habías conseguido un coche para llevarme a Angra y que alguien más iría en mi lugar... Ahora te debo la vida, hermano", expresó Víctor en su cuenta de Instagram junto a varias imágenes de su amigo Lucas, entre ellas estaba la de ambos productores trabajando en un estudio junto a Tree. "No sé qué hacer en este momento. ¡Te quiero muchísimo! Nunca te olvidaré, Lucas. ¡Eras pura luz!", agregó WAO.

Según contó el productor, el grupo había planeado viajar a Angra dos Reis, a 150 kilómetros de Río de Janeiro, donde se cree que los artistas se encontraban trabajando. Luego de la publicación, WAO compartió otra historia en Instagram donde reposteó un video de él mismo al enterarse de la triste noticia. "Sentí una profunda impotencia, y esa es la peor sensación que existe. No dejo de pensar si pude haber hecho algo para evitarlo, y me pregunto: ¿¡Por qué tú hermano!? Si alguien en este mundo merecía vivir una vida larga y plena, eras tú", afirmó.

"Me siento sin fuerzas al saber que ya no podré estar a tu lado para ayudarte a alcanzar tu sueño, ¡que sin duda habrías logrado! Eras una persona que iluminaba a todos, alegre, humilde, amable y siempre dispuesta a ayudar. Lo siento mucho, hermano, no tengo corazón, pero honraré tus planes, nuestra música y siempre te llevaré en mi corazón. Gracias por todo, Lucas", expresó con dolor.

¿Cómo fue el accidente en el que murió Gaspi?

Tras la colisión ocurrida en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, uno de los helicópteros cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos, según se ve en los videos e imágenes que circulan en redes sociales y medios de comunicación brasileños. El impacto generó un incendio de gran magnitud que se propagó rápidamente y alcanzó a cerca de 20 automóviles que se encontraban estacionados en el predio.

Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron una intensa columna de humo negro elevándose sobre la zona, visible desde distintos sectores de la ciudad brasileña.

El caso es investigado por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa). El organismo es el responsable de analizar accidentes de aviación en Brasil. Según informó Globo, investigadores del Tercer Servicio Regional de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Seripa 3), con sede en Río de Janeiro, fueron convocados pocas horas después del hecho para iniciar las primeras tareas de campo.

El objetivo de esta etapa es preservar evidencias, documentar el estado de las aeronaves y reunir toda la información necesaria para reconstruir la secuencia que terminó con el choque de los helicópteros. Los especialistas realizarán una inspección completa de la zona del impacto y de los restos de ambas aeronaves.

Las pericias también estarán enfocadas en reconstruir los movimientos de las aeronaves antes del accidente. Para ello, se recopilará información técnica, documentación vinculada a los vuelos y testimonios de personas que hayan presenciado el choque o sus momentos previos.

Uno de los principales objetivos será establecer si existió algún problema mecánico, una falla en los sistemas de las aeronaves, un error humano o cualquier otra circunstancia que haya contribuido a la colisión. Los investigadores buscarán determinar con precisión qué ocurrió durante los minutos previos al impacto y cuál fue la secuencia que derivó en la tragedia.