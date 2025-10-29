El joven de 18 años fue hallado sin vida este martes. (Foto: Facebook).

La autopsia a Nicolás Duarte, el joven de 18 años que fue hallado muerto en un arroyo del partido bonaerense de Ezeiza tras permanecer desaparecido casi tres días, reveló que falleció ahogado.

Duarte era buscado desde la madrugada del último sábado, cuando salió caminando solo del boliche Egipto Baires Sur, ubicado en la ciudad de Ezeiza, cabecera del partido homónimo.

La investigación se centró en la inspección del arroyo Aguirre, cercano al local bailable, ya que se presumía que podría haber caído allí. En algún momento de la noche, Nicolás decidió salir y caminar en medio de la tormenta, dato que fue corroborado por los investigadores a partir del seguimiento de cámaras de seguridad de la zona.

En los videos analizados por los investigadores, se podía ver al joven cuando se retiraba del establecimiento y caminaba por una calle de tierra, tratando de esquivar los charcos de agua que se habían generado producto de la intensa lluvia que azotaba a la provincia durante el fin de semana.

En el último registro captado del chico vestía una remera manga larga color negra y azul, pantalón negro y zapatillas negras. Uno de sus hermanos lo despidió en Facebook con un sentido mensaje: "No puedo creer que hoy te despidamos de esa manera, tan dolorosa y tan rara".

"No vamos a parar hasta encontrar la verdad de lo que realmente pasó con vos. Me dejaste con el alma en pedazos. El viernes, la última vez que te hablé, fue cuando te corté el pelo para que salgas a disfrutar de una noche, de la cual ya no volviste", lamentó Kevin Duarte. La despedida final se realiza este miércoles en Carlos Spegazzini.

¿Qué reveló la autopsia de Nicolás Duarte?

La causa de la muerte es asfixia por inmersión debido a que la víctima estaba enterrada en el barro del arroyo Aguirre, según confirmaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas.

Una de las hipótesis del caso barajaba, es que la familia de Duarte sospechaba que podría haber ser víctima de un robo, ya que el joven vestía una remera de manga larga de color negra y azul, un pantalón negro y un par de zapatillas del mismo color, pero la mamá advirtió que su hijo aparecía con otra ropa.

Otra de las posibilidades es que se haya desvanecido en el puente y que la corriente lo arrastrara hacia el cauce. Pero la línea más fuerte de la investigación es el joven se encontraba alcoholizado y, al caminar en medio de la lluvia, trastabilló, cayó al arroyo que estaba crecido y murió ahogado.

Su cuerpo fue arrastrado varios metros, hasta el cauce del arroyo Aguirre, donde fue encontrado este martes alrededor de las 16.50. La causa está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada número 1 de Ezeiza, a cargo de Florencia Belloc, ante la Secretaría de Federico Ricart.