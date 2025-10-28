Encontraron sin vida a Nicolás, el chico desaparecido a la salida de un boliche: los detalles del hallazgo

Buzos tácticos de la Policía Bonaerense hallaron el cuerpo de Nicolás Duarte, el adolescente de 18 años que había ido a bailar el viernes en plena tormenta por Ezeiza y desde entonces estaba desaparecido. Fuente policiales confirmaron a El Destape que los efectivos encontraron el cuerpo a las 16.50 en el cauce del arroyo Aguirre.

Desde el primer momento se creía que el adolescente podía haberse caído el arroyo porque estaba ubicado cerca del local bailable "Egipto" al que había concurrido esa noche. Los efectivos pensaban que Nicolás habría permanecido durante varias horas dentro del local bailable, sin embargo, en algún momento de la noche el adolescente tomó la decisión de salir caminando en soledad y en medio de la tormenta, mientras proliferaba una intensa lluvia, dato que fue corroborado por los investigadores a partir del seguimiento de cámaras de seguridad de la zona.

En los videos analizados por los investigadores, se podía ver como Nicolás se retiraba del establecimiento y caminaba por una calle de tierra, tratando de esquivar los charcos de agua que se habían generado producto de la intensa lluvia que azotaba a la provincia durante el fin de semana. En el último registro captado del chico se lo ve vistiendo una remera manga larga color negra y azul, pantalón negro y zapatillas negras.

Qué habían dicho los familiares

Una de las voces recientes que habló sobre el tema fue el padre de Nicolás, Heber, quien durante un diálogo que mantuvo con el medio Infobae, dijo: "A la 1 de la mañana le avisó a la mamá que se iba al boliche. Se tomó un auto y allá se iba a encontrar con sus amigos".

A cuatro días del hecho, su madre, Romina, habló públicamente y compartió los detalles que más la inquietan de las últimas imágenes que se conocieron de su hijo. “Me parece raro cómo caminaba en el video. Creemos que puede ser por la lluvia y el frío”, expresó con preocupación en diálogo con TN.

Lo que más desconcertó a la familia fue un detalle en la vestimenta. Romina aseguró que su hijo salió de casa con un buzo negro y un jean claro, pero que en las imágenes que difundió la Policía se lo ve con una sola zapatilla y un jogging oscuro.

“Pensamos que pudo haber sido asaltado, pero no sabemos nada. Hasta ahora no hay novedades”, detalló. Las diferencias entre las prendas que llevaba puestas y las que se observan en el registro de las cámaras abren interrogantes sobre qué ocurrió en las horas previas a su desaparición.

Mientras la investigación avanza, familiares y vecinos de Tristán Suárez siguen movilizados. “Puede haber sido una persona conocida que quiso hacerles daño, pero estoy segura de que él no se perdió”, sostuvo Romina, que no pierde la esperanza de encontrar a su hijo con vida.