Salió del boliche en plena tormenta y desapareció: intensa búsqueda de un adolescente en Ezeiza

El joven de 18 años, Nicolas Tomás Duarte, es buscado desde la madrugada de este sábado, cuando salió caminando sólo del boliche Egipto Baires Sur, ubicado en el partido de Ezeiza, momento en el que desapareció sin dejar rastros.

Por el momento, el operativo de búsqueda llevado a cabo por la Policía Bonaerense con el objetivo de dar con el paradero del adolescente se centra en la inspección de un arroyo cercano al local bailable, ya que, se presume que el muchacho podría haber caído ahí.

Según la información recolectada hasta el momento, Duarte tiene domicilio en la localidad de Tristán Suarez. El joven habría salido de su casa el viernes por la noche, para dirigirse al boliche "Egipto", ubicado en la esquina de Colectora ruta provincial 205. Establecimiento que queda a unos 25 minutos en auto del domicilio de Nicolás.

Al parecer, Nicolas habría permanecido durante varias horas dentro del local bailable, sin embargo, en algún momento de la noche el joven tomó la decisión de salir caminando en soledad y en medio de la tormenta, mientras proliferaba una intensa lluvia, dato que fue corroborado por los investigadores a partir del seguimiento de cámaras de seguridad de la zona.

En los videos analizados por los investigadores, se puede ver como Nicolás se retira del establecimiento y camina por una calle de tierra, tratando de esquivar los charcos de agua que se habían generado producto de la intensa lluvia que azotaba a la provincia durante el fin de semana. En el último registro captado del joven se lo ve vistiendo una remera manga larga color negra y azul, pantalón negro y zapatillas negras. El joven mide aproximadamente 1,78 metros, es de contextura delgada, cabello corto castaño claro, ojos marrones y tez trigueña.

Una de las voces recientes que habló sobre el tema fue el padre de Nicolás, Heber, quien durante un diálogo que mantuvo con el medio Infobae, dijo: "A la 1 de la mañana le avisó a la mamá que se iba al boliche. Se tomó un auto y allá se iba a encontrar con sus amigos".

La búsqueda de Nicolas Duarte

Por el momento, se lleva a cabo un importante operativo para dar con el paradero del joven de 18 años, el mismo cuenta con la participación de bomberos voluntarios, perros entrenados en rastreo de personas y drones, los cuales continuaron este lunes con los rastrillajes correspondientes en el arroyo cercano al local bailable al que asistió el joven este fin de semana.

Al mismo tiempo, familiares, amigos y allegados al muchacho recorrieron hospitales y comisarías de la zona en busca de novedades sobre su ubicación, sin embargo, hasta el momento no han recibido noticias sobre el joven. Ante esta situación de urgencia, este domingo los allegados al joven cortaron la ruta provincial 205 en señal de protesta, solicitando al Municipio de Ezeiza y a la discoteca aportar las imágenes de las cámaras para tratar de dar con el chico.