Golpearon a un carpincho en un barrio privado y lo dejaron en estado crítico

El animal se encuentra en estado crítico. (Foto: Argentinat).

Un grupo de vecinos denunció que fue un carpincho fue golpeado en un barrio privado en la localidad bonaerense de Canning. El hecho habría sido cometido por trabajadores de una empresa tercerizada que realizaba tareas de mantenimiento en el lugar. El animal fue agredido hasta quedar en estado crítico.

Según el registro tomado por los vecinos, un obrero y dos jardineros ingresaron al country Lares de Canning, en la intersección de Mariano Castex y la autopista Presidente Perón (camino del Buen Ayre), y persiguieron al animal con un "fierro". Pese a los gritos de los vecinos, siguieron con la golpiza.

Luego se retiraron del lugar y el animal fue retirado por el área de Fauna del municipio de Ezeiza para asistirlo. Si bien la situación sucedió el viernes pasado, recién se conoció a partir de la viralización de los videos, donde incluso se ve a estas personas intentar ahorcar al carpincho con una soga.

¿Cómo fue el ataque al carpincho?

Tras informar la situación a la Secretaría de Bienestar, un veterinario se acercó y trasladó al animal. "Nos dijo que el pronóstico era muy reservado y no tenía muchas chances de supervivencia porque lo habían lastimado en el cráneo con una herida profunda que comprometió el conocimiento”, lamentó Matías Bernal, administrador del barrio privado, en diálogo con la agencia NA.

“Desconocíamos la situación. La municipalidad se acercó, vino el director del área, un veterinario, le puso anestesia y lo retiró del lugar". Bernal prometió tomar “las medidas correspondientes” con el obrero y los jardineros. No podrán ingresar al predio y no descarta una denuncia penal.

Al mismo medio, una residente del lugar contó que escucharon los "gritos de dolor de un animal" y corrieron al jardín porque su perra justo estaba afuera. "Vimos a tres personas en uno de los lotes que linda con mi casa en la parte de atrás, mientras agredían al carpincho con un palo de metal muy grande y muy pesado”.

Según el relato, los atacantes suelen realizar tareas de mantenimiento en el lugar: “Le pegaron en el lomo, muchísimas veces en la cabeza, en su carita, en la nuca. Les gritamos para que no lo hagan más, que no había razón para hacerlo. Los obreros también lo filmaron. No les importó nada porque lo querían matar y subirlo a una camioneta que tenían”.

“No conforme con lastimarlo y dejarlo casi muerto en el piso, trajeron una soga, se la pusieron al cuello y lo querían arrastrar hacia el vehículo”, explicó la vecina que, además, reveló que el personal del municipio le indicó que “posiblemente se lo querían llevar para comerlo”. El episodio duró alrededor de 20 minutos con gran "zaña", ya "no desistían de matar al animal".