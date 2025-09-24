Confirmaron que los tres cuerpos hallados en Varela son de las jóvenes desaparecidas de La Matanza

Tras diversos allanamientos en Florencio Varela, encontraron e identificaron los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), las tres jóvenes desaparecidas el pasado viernes en la rotonda de La Tablada, partido de La Matanza. El Destape pudo confirmar que la familia realizó el reconocimiento en la morgue de Florencio Varela e identificó los cuerpos de Brenda, Morena y Lara.

Tras la confirmación de la identidad de los cuerpos de las víctimas, Antonio, abuelo de Morena y Brenda, habló con los medios y admitió que "pasó el desenlace que no queriamos pero también iba a ser terrible si no las veiamos más".

"No voy a agradecerle a nadie más que a los medios que se movieron y nos ayudaron a nosotros", expresó y sostuvo: "Nos reuniremos después, en familia, veremos qué hacemos y cómo lo hacemos".

La causa está a cargo del fiscal Gastón Dupláa, de la UFI Descentralizada N° 2 del Departamento Judicial La Matanza, quien sigue una pista narco de una banda de la 1-11-14. Las cámaras de seguridad municipales y el rastreo de los teléfonos celulares de las víctimas fueron claves para el macabro hallazgo, según confirmó este medio. Hasta el momento, hay cuatro personas detenidas: la pareja que limpiaba el lugar al momento de los allanamientos y una segunda pareja, conformada por la dueña del lugar y un hombre de nacionalidad peruana.

Según indica el informe policial, a través de testimonios de las madres, las tres jóvenes ejercían habitualmente la prostitución en la zona de Flores y en esta ocasión, "habían sido contactadas a través de Lara Gutiérrez para realizar un trabajo por el que recibirían 300 dólares cada una".

"¿Saben lo que deben haber sufrido las chiquitas en sus cuerpos? Nosotros queremos justicia, ¿pero qué justicia vamos a encontrar? Van a agarrar al que vende 100 gramos de droga, no al líder de esto"", agregó el familiar que afirmó que "las únicas que saben lo que pasó y lo que hicieron, fueron ellas tres. Yo no las voy a culpar, no sé qué pasó". "Vamos a luchar para saber quienes fueron, vamos a averiguar qué pasó", cerró.

La última imágen de las jóvenes desaparecidas

La última imagen de las chicas desparecidas fue capturada por una cámara de seguridad que registró el momento en que Brenda Loreley del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) se subieron a una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada, partido de La Matanza, el viernes 19 de septiembre por la noche. Las imágenes, difundidas por los medios, muestran a las jóvenes abordando una Chevrolet Tracker blanca, que luego habría sido hallada incendiada.

El video fue clave para reconstruir el recorrido del vehículo, que cruzó la avenida General Paz en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. Tanto el video como el impacto de los celulares de las chicas en antenas cercanas, la Policía Bonaerense llegó a una vivienda en Florencio Varela, donde se encontraron los tres cuerpos enterrados en el patio.

En el caso ya hay cuatro personas detenidas, entre ellas el presunto conductor de la camioneta y una pareja que fue encontrada limpiando rastros de sangre en la casa allanada.