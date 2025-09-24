Encontraron dos cuerpos en el marco de la búsqueda de las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza

En el marco de la búsqueda de las jóvenes Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, que se contactaron por última vez con sus familiares durante la noche del 19 de septiembre pasado, cuando iban camino a encontrarse en la rotonda de La Tablada -partido de La Matanza-, hallaron dos cuerpos en un domicilio de Florencio Varela que todavía no fueron identificados. La Policía trabaja en el lugar y una camioneta, señalada como una de las principales hipótesis del caso, fue hallada prendida fuego.

Hay cuatro personas detenidas hasta el momento, una de ellas sería el hombre que manejaba la camioneta a la que se subieron las chicas el viernes pasado. "Como familia sabíamos de los allanamientos, nos informaron a última hora. Esperamos que sea un error, no queremos pensar lo peor", dijo Federico, primo de Morena y Brenda, en diálogo con TN. "Tengo entendido que a mis tíos, los padres de las chicas, les mostraron las cámaras de seguridad y ellos pudieron confirmar que eran las tres chicas las que se subían a la camioneta", agregó.

Noticia en desarrollo