Autoridades de Entre Ríos confirman que es el cuerpo del remisero: "Un 99% seguros"

El remisero fue hallado sin vida, desmembrado, en los alrededores de Concordia.

Luego del reciente hallazgo de un cuerpo sin vida en la zona de búsqueda de Concordia, la Jefatura de la Policía de Entre Ríos confirmó que se trata de Martín Sebastián Palacios, el chofer de 49 años que trasladó a Pablo Laurta y su hijo pequeño, a quien había raptado tras el doble femicidio de su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio. El hombre se encontraba desaparecido desde el miércoles 8 de octubre a la medianoche, cuando informó a sus allegados que debía realizar un traslado de "personal ejecutivo". Desde aquel momento, nadie pudo contactarse con él. "Nos permite sospechar en un 99% que este cuerpo podría ser el de Martín", apuntaron.

"Ocurrieron tres muertes violentas, dos de ellas calificadas como femicidios por el Código Penal en Córdoba. Creemos que esta persona detenida, Pablo Laurta, uruguayo de 39 años, manejó todas las variables, tiene plena consciencia de los delitos que iba a cometer y llevó adelante un "plan criminal metódico" desde su salida de Uruguay. Contrató un Uber, un vehículo conducido por Martín Palacios. Después de dos horas, dejó de utilizar los dos teléfonos que tenía y al día siguiente, su familia realizó una denuncia por su paradero. El jueves apareció quemado en Córdoba", relató en conferencia de prensa el Ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia junto al jefe policial, Claudio González.

Pablo Laurta tras ser detenido por la Policía de Entre Ríos.

En esa línea, se intensificó la búsqueda para conocer qué había ocurrido con el remisero. "Se realizó todo un operativo en Gualeguaychú para encontrar a Laurta y al pequeño que debíamos encontrar. Trabajamos en conjunto con la Policía de Córdoba, y nuestra policía -con gran responsabilidad- trabajó de gran manera", señaló al dar detalles sobre la detención del femicida.

"Se analizaron las cámaras y los dos teléfonos que dejaron de funcionar en la zona de General Campo -cerca de Concordia-. Fue una ruta extraña la que tomó, una camino vecinal. En el día lunes, un oficial sintió un olor nauseabundo muy fuerte y se logra visualizar una bolsa con un cadáver en su interior. Hoy llegaron los dos fiscales al lugar, llegó la Policía Científica. Está decapitado y le faltan ambos brazos. El lugar es cercano a donde se apaga el teléfono de Martín, el contexto nos permite sospechar en un 99% que este cuerpo podría ser el de Martín Palacios. En pocas horas, se hará la autopsia correspondiente. Tiene tatuajes y puede ser identificado por ello, si no aparecen las extremidades", añadió.

Cabe recordar que, el jueves por la tarde, el vehículo en el que se trasladaron ambos, un Toyota Corolla, fue encontrado incendiado en la Ruta de las Altas Cumbres, con unas llaves al costado. A partir de allí, comenzó la intensa búsqueda del chofer luego de que se confirmara el recorrido que habría realizado el presunto femicida. Durante el allanamiento a la habitación 209 del hotel, donde Laurta se escondía con su hijo, encontraron la documentación personal (billetera y un cuaderno) y del auto del remisero desaparecido.

La conferencia de prensa del Ministro de Seguridad de Entre Ríos y la Policía.

En la zona donde fue encontrado el auto incendiado, a su vez, vecinas y vecinos del lugar informaron que lo vieron a Laurta solo y que se habría retirado atravesando un campo privado. En un principio, el viaje en cuestión había sido solicitado en la aplicación Uber el 7 de octubre por Laurta, quien pedía trasladarse desde Concordia, Entre Ríos, hacia la provincia de Santa Fe. "Por los datos que aporta la familia y la ubicación de su teléfono da en Federal, provincia de Entre Ríos. El vehículo apareció quemado en Villa Esquiú y hay testigos que ya lo identifican a esta persona (Laurta) en el lugar, por lo cual estimamos que fue él quien quemó el vehículo", explicó en conferencia de prensa este domingo el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

La Policía de Entre Ríos apuntó que el vehículo nunca entró a Federal, sino que se desvió e ingresó a General Campo en San Salvador. Asimismo, señalaron que a las 3 de la mañana del jueves se observó a través de las cámaras de seguridad que Laurta estaba sólo en el vehículo -es decir, sin Palacios-. "Encontramos el cadáver al costado de un camino, desmembrado, trabajamos en el lugar y la fiscal lo imputó por el homicidio calificado de Palacios en Concordia", añadió el jefe policial. Por otro lado, confirmó que en las próximas horas será indagado.

"Mantenemos un contacto directo con la familia de Palacios. Continuamos con los rastrillajes en el sector donde fueron encontrados los restos humanos para el hallazgo de las partes faltantes ya mencionadas", indicó uno de los jefes departamentales. "Según lo que narramos, en un 99% podemos señalar que el primer crimen lo realizó en Entre Ríos. Primero será indagado acá, por el homicidio criminis causa por lo que iba a hacer después y luego será trasladado a Córdoba por el doble femicidio", agregó el ministro de Seguridad. Y sumó: "No creemos que haya había una discusión sino que, si lo dejaba con vida, Palacios iba a unir puntos; razón por la cual creemos que los crímenes están relacionados".

Además, confirmaron que en la habitación del Hotel Berlín de Gualeguaychú hallaron un arma cargada con la que, creen, se realizaron los homicidios. Por otro lado, señalaron que el niño pequeño de 6 años tiene autismo y por dicha razón, el pequeño está siendo contenido, cuidado y resguardado por la Justicia.